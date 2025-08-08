Ultima oră
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
08 aug. 2025 | 14:29
de Ioana Bucur

Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene

Sfaturi pentru grădinari
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
foto: Pixabay

Castraveții sunt legume iubite pentru gustul lor răcoritor și pentru faptul că pot fi consumați în multe feluri – proaspeți, murați sau în salate. Însă, în grădină, aceste plante pot fi sensibile la boli, lipsa de nutrienți și condițiile meteo extreme. Una dintre cele mai frecvente probleme este îngălbenirea frunzelor, care oprește creșterea și reduce producția.

Cu ce să stropești castraveții

Grădinarii cu experiență susțin că există o soluție simplă și naturală pentru a stimula rodirea continuă și pentru a menține frunzele verzi până la sfârșitul sezonului. Metoda constă într-o stropire periodică cu o soluție naturală pe bază de zer și bicarbonat de sodiu, ușor de preparat acasă.

Rețeta soluției pentru stropire:

  • 1 litru de zer (poate fi și lapte degresat, pentru cei care nu au intoleranță la lactoză)
  • 1 linguriță de bicarbonat de sodiu
  • 4 litri de apă călduță
  • opțional: o linguriță de miere sau zahăr brun, pentru a atrage microfauna benefică

Cum se aplică

Se amestecă bine ingredientele într-un recipient curat, apoi soluția se pulverizează pe frunzele și tulpinile castraveților, dimineața devreme sau seara, evitând orele de soare puternic. Tratamentul se repetă la fiecare 7-10 zile.

Zerul conține calciu și lactobacili care previn apariția bolilor fungice, iar bicarbonatul creează un mediu ușor alcalin, nefavorabil pentru mucegai și alte infecții. În plus, soluția ajută la stimularea înfloririi și, implicit, la formarea de noi fructe, ceea ce prelungește perioada de recoltare.

Pe lângă această stropire, se recomandă udarea regulată, dar fără băltire, și aerisirea culturii, pentru a evita apariția manei și a altor boli.

Rezultatele pot fi spectaculoase: frunzele rămân verzi și sănătoase, iar castraveții continuă să producă până toamna târziu, oferind o recoltă bogată și gustoasă, fără a apela la tratamente chimice.

Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop
acum 18 ore
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Sfaturi pentru grădinari
acum 23 de ore
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Sfaturi Culinare
acum 24 de ore
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Sfaturi Culinare
acum o zi
