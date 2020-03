Îi dă lecții lui Ianis Hagi, dar puțină lume știe asta despre Rege. Ce note a avut Gică Hagi în liceu

Gică Hagi a fost cel mai mare fotbalist român din toate tipurile, iar acum a predat ștacheta fiului său. Cu toate că au unele obiceiuri asemănătoare și împărtășesc iubirea pentru fotbal, nu se aseamănă la învățătură. Ce note avea Gică Hagi când era în liceu?

Ce note a avut Gigă Hagi în liceu?

Gică Hagi și-a dedicat întreaga viață fotbalului, lucru care s-a văzut cu vârf și îndesat în evoluția și reușitele sale. Pentru a putea face acest lucru, a lăsat la o parte școala. Cu toate că în clasele primare era un elev sârguincios și silitor, acest lucru avea să se schimbe la scurt timp. Regele fotbalului a fost nevoit să o lase mai moale cu studiile și să se concentreze pe fotbal.

În cartea Hagi, dedicată de jurnalistul George Cartianu, au fost publicate notele și mediile pe care le-a avut elevul Gică Hagi. Cu toate că punea preț pe antrenamente și meciuri, niciodată nu a rămas corigent la nicio materie. Fostul fotbalist a terminat clasa a X-a cu media 7,08, clasa a XI-a cu media 6,05, respectiv clasa a XII-a cu media 5,88. După ce a terminat liceul, a asolvit și Academia de Studii Economice. Amintim că sportivul a debutat la echipa națională la vârsta de 18 ani, pe 10 august 1983 la Oslo. Primul meci a fost contra norvegienilor. Până atunci, Hagi jucase în echia de juniori sub 16 ani, echipa de juniori sub 17 ani, echipa de juniori sub 18 ani și echipa olimpică.

MATEMATICĂ: 5,67 în clasa a X-a, 5,00 în clasa a XI-a, 5,00 în clasa a XII-a

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: 6,00 / 5,00 / 5,67 FIZICĂ: 5,66 / 5,00 / 5,00

CHIMIE: 6,00 / 5,00 / 6,00

BIOLOGIE: 6,67 / 5,33 / 5,33

GEOGRAFIE: 6,33 / 6,33 / 5,67

ISTORIE: 5,66 / 6,00 / 5,33

LIMBA FRANCEZĂ: 5,00 / 5,67 / 6,00

LIMBA RUSĂ: 6,66 / 6,00 / 5,00

CUNOŞTINŢE SOCIAL-POLITICE: 5,33 / – / –

ECONOMIE POLITICĂ: -/ 5,33 / –

MECANICĂ: 5,33 / 5,00 / 5,33

REZISTENŢA MATERIALELOR: 5,67 / – / –

MECANISME DE MAŞINI: 5,00/ 5,00 / –

UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA PRELUCRĂRILOR MECANICE: 5,33/ -/ – UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRIN AŞCHIERE: -/ 5,00 / 5,00 AUTOMATIZĂRI ŞI ACŢIONĂRI: – / – / 5,00

ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII: – / – / 5,00

PRACTICA PRODUCTIVĂ: 6,33 / 6,00 / 5,33

EDUCAŢIE FIZICĂ: 10 / 10 / 10 PURTARE: 10 / 10 / 10