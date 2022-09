Iga Swiatek a câștigat US Open 2022. Cine este noua regină a campionatului și ce s-a întâmplat în meciul final

Iga Swiatek a câștigat US Open 2022. Noua regină la US Open 2022 și-a respectat statutul de principală favorită și a devenit regină la US Open pentru prima dată în carieră. Ea s-a impus în finala de pe Artur Ashe, împotriva lui Ons Jabeur, cu scorul: 6-2, 7-6(5). Poloneza a obținut al treilea titlu de Grand Slam din carieră.

Iga Swiatek a câștigat US Open 2022

În meciul care a dus la câștigarea US Open 2022, Iga Swiatek a învins-o pe Ons Jabeur. Iga, nr 1 WTA, a învins-o sâmbătă în două seturi pe jucătoarea tunisiană Ons Jabeur, nr 5 WTA, în finala de la US Open 2022, consolidându-și locul în fruntea clasamentului mondial. De altfel, jucătoarea a luat un avans considerabil: un punctaj aproape dublu față de următoarea clasată, care, începând de luni, va fi rivala ei din finala de la Flushing Meadows.

Iga Swiatek va primi 2.600.000 de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar Ons Jabeur va primi un cec în valoare de 1.300.000 şi 1.200 de puncte WTA. Clasamentul WTA va fi publicat luni. Iga Swiatek va rămâne lider (9.665 de puncte), iar Ons Jabeur va urca pe locul 2 (5.090 de puncte).

Iga Swiatek, considerată noul fenomen din tenisul feminin

De precizat este că Iga Swiatek are 10 titluri în palmares, respectiv: Roland Garros (2020), Adelaide, Roma (2021), Roma, Roland Garros, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Doha și US Open (2022). La US Open 2022, Iga Swiatek a avut un parcurs excelent.

Iga Swiatek este prima sportivă poloneză care ajunge și câștigă o finală de simplu la US Open. Ea este considerată, de altfel, un adevărat fenomen, dar și cea mai în formă jucătoare de tenis de anul acest.

Poloneza a ajuns în trei semifinale majore în acest sezon: la Australian Open, Roland Garros și US Open. A câștigat de două ori, iar triumful de ieri a transformat în prima femeie care câștigă șapte titluri într-un sezon de la Serena Williams, în anul 2014.

De asemenea, și tunisianca Ons Jabeur, în vârstă de 28 de ani, a intrat în istorie. Ea este prima jucătoare de pe continentul african care a ajuns într-o finală la US Open. Ea a jucat în finala de la Wimbledon 2022, însă a fost învinsă de kazaha Elena Rybakina.

În ce privește clasamentul WTA, care urmează a fi publicat luni, jucătoarea româncă, Simona Halep, a fost eliminată în mod surprinzător de la US Open 2022 încă din primul tur. Ea se menține însă în top 10, ocupând locul 9 cu 3.025 de puncte.