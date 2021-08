Idilă secretă între Cătălin Crișan și Oana Sîrbu? Artistul s-a dat de gol abia acum

Fanii lui Cătălin Crișan au luat la cunoștință câteva din detaliile picante legate de viața sa. Artistul a avut o legătură cu Oana Sîrbu? Ce s-a întâmplat între ei și cum s-a dat de gol celebra vedetă?

Cătălin Crișan vine cu confesiuni incendiare! Cunoscutul artist a mărturisit că marea sa pasiune a fost nimeni alta decât Dana din celebrul film ‘Liceenii’. Vedeta i-a căzut cu tronc înainte să joace celebrul rol din pelicula românească. Neștiind prea multe despre ea, a încercat să o curteze. Din păcate, fără succes pentru bărbat.

Fanii acestuia îl știu drept un romantic incurabil și desigur că de-a lungul timpului și-a arătat pe cât de bine a putut această latură chiar în fața unor vedete ale vremurilor trecute. De curând, cel din urmă a dezvăluit numele uneia din iubirile sale neîmpărtășite. Acestuia i s-a pus pata serios în tinerețe pe colega de platou a lui Ștefan Bănică Jr.

Totul se întâmpla pe când cei doi erau adolescenți. Tinerii s-au întâlnit la o seară dansantă, iar artistul nu a mai stat pe gânduri și a profitat de ocazie, așa că a invitat-o la dnas și apoi la o cafea. Răspunsul solistei a fost, însă, neașteptat pentru cântărețul care chiar spera ca lucrurile să meargă ca pe roate. Oana l-a refuzat și nu a mai vorbit deloc cu el în acea seară.

“Am curtat-o pe Oana Sîrbu în perioada pre . Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansate, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea.

Oana Sîrbu a vorbit recent despre cumpăna trăită în pandemie. Aceasta a fost infectată cu coronavirus și a avut simptome destul de supărătoare. Din fericire, nu a avut nevoie de îngrijiri speciale din partea medicilor.

„Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere.

La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute, atât am dat masca jos, într-o pauză, și asta a fost”

Oana Sîrbu