Ianis Hagi vede un viitor luminos pentru națională: „Vom scoate lumea în stradă”

Ianis Hagi vede un viitor luminos pentru națională. Mijocașul lui Rangers i-a lispit lui Edi Iordănescu în cele patru partide jucate luna aceasta în Liga Națiunilor. Internaționalul de 23 de ani încă se recuperează după grava accidentare la genunchi suferită în ianuarie. În ciuda rezultatelor slabe obținute de „tricolori”, Ianis Hagi e convins că actuala națională va scoate din nou lumea în stradă, de bucurie.

Ianis Hagi vede un viitor luminos pentru națională. Jucătorul lui Rangers încă se recuperează după grava accidentare suferită în ianuarie, la ligamentele genunchiului drept. El are șanse să revină pe gazon abia peste 3-4 luni și va lipsi, cel mai probabil, și de la partidele „tricolorilor” din septembrie, din Liga Națiunilor.

Ianis Hagi a fost prezent în România, el mergând inclusiv în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia, unde a vorbit cu selecționerul Edi Iordănescu.

„Pe lângă faptul că am discutat despre accidentarea mea și mi-a transmis cele mai bune gânduri, am vorbit și despre echipa națională. Ne dorim să facem performanță. Mergem spre același țel.

Ianis Hagi a urmărit din tribune partidele cu Finlanda și Muntenegru. Înaintea acestora, în ciuda rezultatelor slabe, el s-a declarat optimist în privința viitorului naționalei. Jucătorul lui Rangers e convins că „tricolorii” vor scoate lumea în stradă, de bucurie, așa cum a făcut-o echipa U21.

„Noi am demonstrat-o la tineret, am scos lumea în stradă. Nu am niciun dubiu, vom face asta și la echipa mare. Visez la aceste calificări”, a declarat Ianis Hagi, pentru as.ro.