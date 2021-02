Ianis Hagi, vândut pe milioane bune de Rangers?! Ce au scris scoțienii despre român

Ianis Hagi, vândut pe milioane bune de Rangers?! Iată ultimele informații despre fiul lui Gică Hagi, în vârstă de 22 de ani. Acesta a avut o evoluție foarte bună în fotbal, până la ora actuală, iar jurnaliștii scoțieni îl laudă mai ales după ultima evoluție la echipa Rangers.

Astfel că cei de la Rangers News se referă la Ianis Hagi ca fiind ”o lovitură de milioane”, ce ar putea să aducă o sumă de transfer impresionantă.

Ianis s-a chinuit să-și găsească forma în startul sezonului, dar el a fost gestionat excelent de Steven Gerrard și acum oferă staff-ului dureri de cap. Este greu de justificat să renunți la acest băiat. A fost senzațional, are viziune și tenacitate, astfel că nu este doar valoros cu mingea la picior, ci și disciplinat. În plus, a început să își asume rolul de om care decide meciurile. Când te uiți la progresul fizic și fotbalistic în puțin peste un an, așteptările încep cu siguranță să crească. Cele 3 milioane de lire sterline cheltuite pentru el par să fie făcute cu cap”, a notat Rangers News.

Despre Ianis Hagi trebuie să amintim că a juns la cinci goluri și 11 pase decisive în meciurile echipei Rangers în acest sezon. Însă azi a avut loc meciul dintre Hamilton și Rangers. Fiul lui Gică Hagi a fost titular, dar a fost a fost înlocuit în minutul 79 cu Wright. La numai un minut după ce acesta a ieșit de pe teren, a fost marcat și primul gol al meciului. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1.

Ianis Hagi are vârsta de 22 de ani și este fiul lui Gică Hagi. Acesta a avut un parcurs bun în fotbal și a spus și secretul, și anume vizita pe care i-au făcut-o părinții lui de sărbători l-a făcut să aibă un joc mai bun.

„Părinții mei mă vizitează de fiecare dată când au posibilitatea. Mă ajută, cu siguranță. Am fost norocos să-i am alături de Crăciun și de Revelion. Am fost foarte fericit! După Anul Nou, s-au întors în România, pentru a-și relua activitățile.

Se vede și în evoluțiile mele de pe teren că vizita lor m-a ajutat enorm. Mă bucur mai mult de fotbal acum. E foarte frumos să îi am pe cei dragi lângă mine, am cu cine discuta”, a spus Ianis Hagi, conform publicației The Scottish Sun.