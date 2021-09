Ianis Hagi, transferat în iarnă? Unde ar putea ajunge fotbalistul român de la Rangers

Vești incredibile pentru Ianis Hagi. Mijlocașul celor de la Glasgow Rangers ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Ce club important de fotbal a pus ochii pe internaționalul român de 23 de ani.

Ianis Hagi ar putea da lovitura vieții sale, dacă va reuși să fie transferat la echipa italiană AS Roma. După ce în ultimele luni a fost râvnit de echipe mari precum Galatasaray, Lazio și Sevilla, mijlocașul celor de la Rangers ar putea semna un contract cu fotbaliștii lui Jose Mourinho.

Presa din Italia vuiește pe subiectul unui posibil transfer al „Prințului Ianis” la AS Roma, contract care ar putea fi semnat chiar în iarna anului 2021.

Mai mult de atât, se pare că oferta pentru ca Ianis Hagi să îmbrace tricoul echipei italiene ar fi de 20 de milioane de euro. Dacă AS Roma îl cumpără pe fiul lui Gică Hagi de la Rangers cu acestă sumă, atunci fotbalistul de 23 de ani devine cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc.

După ce și-a revenit în urma infectării cu virusul COVID-19, Ianis Hagi a revenit pe terenul celor de la Rangers. Când a aflat că Jose Mourinho ar dori să-l transfere la AS Roma, internaționalul român a spus:

„Acum mă gândesc la meci și sunt concentrat la maxim pentru a-mi îmbunătăți jocul la Rangers. Simt că am progresat foarte mult atât ca jucător cât și din punct de vedere tehnic, am adăugat multe jocului meu și încă mai am multe de adăugat. Sunt concentrat la indicațiile antrenorului, pentru a deveni mai bun.

Perioada în care am stat în izolare a fost una extrem de dificilă din punct de vedere mental. A fost destul de dificil să-mi privesc colegii jucând, fără să am posibilitatea de a-i ajuta. Mă bucur enorm că am revenit alături de Rangers.

O spun mereu. Fotbalul este mai bun cu suporterii în tribune. Simt ca o presiune care vine din tribune și asta mă face să dau mai mult în timpul meciurilor. Îmi face plăcere să joc pe Ibrox și mă bucur de fiecare dată când suporterii ne urmează atunci când jucăm în deplasare”, a declarat Ianis Hagi.