Ianis Hagi, pregătit să joace la o echipă din Premier League, după perioada de refacere. „Vorbesc foarte mult cu el. Este foarte puternic mental”

Ianis Hagi are o cotă foarte bună, deși nu a mai jucat niciun meci de fotbal din luna ianuarie a acestui an, când s-a accidentat grav. Ilie Dumitrescu a jucat în Premier League și este convins că băiatul lui Gică Hagi are valoare să evolueze la o formație din prima ligă din Anglia. Fostul internațional a dezvăluit că vorbește des cu fotbalistul de la Glasgow Rangers.

Ianis Hagi, „trimis” să joace în Premier League

Ianis Hagi s-a accidentat la finalul lunii ianuarie și medicii l-au operat de urgență după ce au constat că este vorba despre o ruptură a ligamentelor încrucișate ale genunchiului. Internaționalul român a trecut prin momente foarte grele și a recunoscut că i-a fost teamă că nu o să mai poată merge. Jucătorul lui Glasgow Rangers se află în plin proces de recuperare, dar nu s-a spus, oficial, care este data la care va reveni pe gazon. Medicii care l-au operat i-a transmis că nu poate să joace minimum nouă luni, dar au spus că această perioadă poate să ajungă și la un an.

„Îmi doresc ca Ianis Hagi să revină, ajută foarte mult echipa națională, este un lider incontestabil. Eu cu Ianis vorbesc foarte mult, este foarte puternic mental, va fi și mai puternic. Muncește foarte mult”, a spus Ilie Dumitrescu pentru ProSport.

Fostul internațional a jucat în Premier League la Tottenham și West Ham United și este convins că băiatul lui Gică Hagi ar putea ajunge la o formație din Anglia.

„El poate să joace în orice campionat. Dacă joacă în Scoția, poate să o facă fără niciun fel de problemă și în Premier League”, a mai spus atacantul care a marcat două goluri Argentinei la Cupa Mondială din anul 1994.

Ianis Hagi era în atenția multor echipe înainte să se accidenteze. Chiar președintele Recep Erdogan a întrebat de internaționalul român într-o discuție cu omologul din România, Klaus Iohannis, și a spus că ar vrea să-l vadă jucând în campionatul Turciei. Presa de pe malul Bosforului a scris, la începutul anului, că formația Galatasaray este interesată de Ianis Hagi.