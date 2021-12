Ianis Hagi, recompensat pentru golul cu Germania. Anunțul tocmai a fost făcut VIDEO

Ianis Hagi, recompensat pentru golul cu Germania. internaționalul român de la Rangers nu a avut multe realizări în această primă parte a sezonului. Dar fiul „Regelui” a rămas în memoria fanilor mai ales prin golul înscris în partida din preliminariile Cupei Mondiale 2022, contra Germaniei. În 8 octombrie, Ianis Hagi avea o reușită de excepție în fașa „Panzerului” german care a fost premiată acum de fanii naționalei.

Ianis Hagi, recompensat pentru golul cu Germania. Mijlocașul român a avut o evoluție destul de cenușie la Rangers, în prima parte a sezonului 2021-2022. El a reușit doar 3 goluri și 4 pase decisive în 25 de apariții în tricoul „Protestanților”.

Dar Ianis Hagi a avut o finalizare de excepție la națională, în partida din 8 octombrie, din deplasare, contra Germaniei. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 9, după o fază ce a făcut șah-mat defensiva Mannschafft-ului. Până la urmă, nemții au câștigat cu 2-1 meciul ce conta pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, prin golurile lui Serge Gnabry, minutul 52 și Thomas Muller, minutul 71.

Ianis Hagi a fost recompensat, în schimb, cu titlul de „Golul anului 2021” înscris la toate echipele naționale ale României. Anunțul a fost făcut de FRF care a mai precizat că ierarhia a fost stabilită prin votul exprimat de fanii tricolorilor pe tot parcursul lunii decembrie.

Ianis Hagi a obținut 62% din voturi în „finala” competiției pentru cel mai frumos gol înscris la naționalele țării noastre, indiferent de vârstă, scrie frf.ro. Competiţia a adunat la start 16 goluri şi s-a desfăşurat în sistem eliminatoriu, optimi-sferturi-semifinale-finală.

De altfel, în marea finală au concurat golul lui Ianis Hagi înscris în partida cu Germania, de la Hamburg, şi „foarfeca” tricolorului U19, Albert Hofman, într-o partidă de calificare cu San Marino. Ianis Hagi va primi astfel trofeul care a mai fost câştigat de Nicolae Stanciu (2016, 2017), de Isabelle Mihail (2018), de Florinel Coman (2019) și de Alexandru Maxim (2020).

Ianis Hagi este vizat, la ora actuală, de mai multe zvonuri legate de un transfer de la Rangers. Se vorbește despre interesul unor echipe ca Roma, Aston Villa, Lyon și Galatasaray. Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei și prieten cu Gică Hagi, l-a sfătuit pe fiul „Regelui” să rămână la Rangers pentru câțiva ani.

„Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător super important pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă. Să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel, să se ducă la top”, a declarat Gică Popescu pentru Telekom Sport.