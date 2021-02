Ianis Hagi, reușită fantastică în Scoția. Ce au scris jurnaliștii scoțieni despre român

Într-un clasament publicat de presa scoțiană, tânărul Ianis Hagi este cotat ca unul din cei mai buni pasatori din campionat. Perfomanța jucătorului în Scotish Premiere League este cu atât mai notabilă, doarece ultimele prestații ale jucătorului român nu au fost la înălțimea cerințelor antrenorului Gerrard.

Ianis Hagi cotat cel mai bun pasator în Scothis Premiere League

Publicația scoțiană EdinburghNews vorbește în materialul publicat recent de influența primilor 10 atacatori ai campionatului din Scotish Premiere League, inclusiv Ianis Hagi, Kemar Roofe, Odsonne Edouard, Kevin Nisbet și Alfredo Morelos.

Ianis Hagi, spune prestigioasa publicație, este pe locul cinci al clasamentului. Acesta avea nouă pase decisive în Scotish Premier Leagu. Pe locul șase, în acest clasament este urmat de Ryan Kent și de duetul celtic Callum McGregor și Ryan Christie.

Conform clasamentului, jucătorul român are în Scothis Premiere League 143 de minute jucate, patru goluri marcate și nouă pase decisive. Cu alte cuvinte are o medie de 0,82 pe meci. Este o performanță notabilă, acă luăm în considerare ultimele sale prestații, sub pretențiile lui Steven Gerrard.

În ultimul meci de campionat, românul a marcat pentru Rangers împotriva lui St Johnstone și recunoaște că iubește golurile la Ibrox. Este a doua oară în ultima lună când Hagi a marcat singurul gol într-o victorie cu 1-0 pentru echipa lui Steven Gerrard în Scotish Premiere League. Primul a venit de ”Boxing Day”, când a marcat un gol în prima repriză a acelui meci.

Ianis Hagi, jucător cheie în Scotish Premiere League

Românul a devenit un jucător cheie pentru Rangers în ultimele săptămâni. De la publicarea clasamentului menționat anterior, Ianis a ajuns la cinci goluri și 11 pase decisive până acum în acest sezon, în Scotish Premiere League.

A fost declarat faimosul „copil Ibrox” după ce a jucat uimitor în victoria cu 3-2 împotriva celor de la Braga în februarie anul trecut. Acum tânărul Hagi are un sentiment similar, după victoria împotriva celor de la St Johnstone.

A publicat pe Instagram imaginile victoriei sale împotriva lui St Johnstone cu textul: „Oh, oh… sentimentul ăsta când înscrii golul câștigător pentru Ibrox. # frisoane #Gers ”.

Jucătorul a fost lăudat de Gerrard în ultimele săptămâni, iar șeful Ibrox a fost încântat de performanțele sale de la venirea în Scotish Premiere League