Ianis Hagi, reacție bizară după meciul cu Macedonia. Gestul pe care l-au văzut toți microbiștii

Ianis Hagi vine cu o reacție bizară pentru fanii săi. Ce a făcut fiul regelui fotbalului după meciul cu Macedonia? Gestul a fost văzut de toți microbiștii, iar puțini dintre suporterii tânărului sportiv au înțeles reacția sa.

Suporterii fiului regelui fotbalului a făcut un gest pe care cei mai mulți l-au considerat bizar. Ianis Hagi a explicat din urmă reacția stranie pe care a avut-o chiar de la golul decisiv. Amintim că România a învins Macedonia de Nord, scor 3-2, meciul debutând în preliminariile Campionatului Mondial. Golurile tricolorilor au fost marcate de: Florin Tănase, Valentin Mihăilă și Ianis Hagi.

Ianis e sigur că România urmează să facă pași imenși la Campionatul Mondial din Qatar, cu mențiunea că apariția selecționerului în pragul meciului le-a oferit tutuor jucătorilor un plus de moral. „În ultimele 15 minute nu am fost atenți, ca echipa. E greu când e spațiu așa mare pe 16 metri, e normal să iei gol. E o greșeală a echipei, nu a anumitor jucători.

Sunt fericit că am reușit să marchez golul victoriei și am reușit să pornim cu victorie. E primul meci din campania de calificare, vrem să fim la Mondial! Nu contează cine dă golurile. Mai sunt 9 meciuri, asta cred că e mentalitatea corectă!”, a declarat Ianis Hagi, la Pro TV.

Ianis Hagi a marcat golul decisiv aseară și s-a bucurat alături de Mirel Rădoi de reușită. Mijlocașul lui Rangers a explicat ulterior gestul său de la finalul partidei. Tânărul sportiv a susținut că a vrut să demonstreze că între el și „Mister” nu există nicio problemă sau vreun conflict în toată regula după cum s-a vehiculat.

Succesul împreună și momentele tensionate și de bucurie trăite unul alături de celălalt nu lasă loc de asemenea dispute, mai cu seamă că apariția sa pe teren a fost o reală bucurie pentru toți.

„Am vrut să arat lumii că între mine și Mister n-a fost niciodată nimic, s-a spus că a fost un conflict… Istoria noastră e mult mai lungă, am avut succes împreună, am vrut să arăt că între mine și el nu e nimic, cam atât. A fost o surpriză când a venit la stadion, nu ne așteptam, dar a fost un impuls. Chiar înainte de meci, să avem antrenorul cu noi a contat. Rolul meu pe teren este să fac diferența, îmi place mereu să fiu acolo când echipa are nevoie de mine!”

