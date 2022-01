Ianis Hagi pleacă de la Rangers? Situația internaționalului român la campioana Scoției este, în continuare, subiect de speculații. Mijlocașul de 23 de ani a fost dat ca și plecat la mai multe echipe din Europa, fără să se concretizeze nimic. Mai mult, Gică Hagi, tatăl jucătorului, anunța la începutul anului că Ianis va rămâne la Rangers. Dar, ultimele informații îl dau pe Ianis Hagi, din nou, ca și transferat de la gruparea de pe Ibrox Park.

Ianis Hagi pleacă de la Rangers? Posibila plecare a internaționalului român de la campioana Scoției tinde să devină o telenovelă-fluviu. De luni bune, mijlocașul de 23 de ani e asociat cu un transfer la o altă grupare din Europa. Ele s-au numit, pe rând, va Seviila, ba Lyon, Aston Villa, Galatasary, dar și altele.

Situația lui Ianis Hagi a fost comentată și de Gică Hagi, tatăl jucătorului. „Regele” a declarat la începutul anului că fiul său va rămâne la Rangers și că informația de din sursă sigură

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Gică Hagi, într-o conferință de presă.