Ianis Hagi, pe prima pagină în Scoția. Declarațiile controversate care l-au pus acolo

Ianis Hagi ar putea să facă din nou un pas imens în cariera sa la o echipă din UEFA Champions League – RB Leipzig. Motivul este că gruparea Bundesliga a primit vești destul de proaste chiar la început de an.

Dominik Szoboszlai urmează să lipsească cel puțin o lună și jumătate din cauza unei accidentări care i-a șocat pe microbiști, scriu cei de la kicker.de. Fiul regelui fotbalului românesc este considerat astfel varianta câștigătoare de către germani, pentru că are calități similare cu maghiarul adus de curând pentru 20 de milioane de euro.

Sportivul e un mijlocaș ofensiv de excepție ce poate juca și în centru și în bandă, execută faze fixe și e un pasator magnific. Românul se încadrează perfect în viziunea nemților pentru un jucător căutat de clubul care achiziționează tinere talente pentru a le șlefui. Unul din exemple este chiar Erling Haaland.

„Niciun jucator roman care joaca in strainatate nu e atat de mult pus sub lupa”

„Sa lasam la o parte numele de pe spate. E baiatul lui Gica Hagi, dar ce treaba are chestia aceasta? Nu inteleg de ce e pus atat sub lupa. Niciun jucator roman care joaca in strainatate nu e atat de mult pus sub lupa. Gica Hagi a avut unele declaratii exagerate, dar iau declaratiile lui ca pe unele ale tatalui Hagi, nu ca pe ale antrenorului Hagi. Voua vi se par exagerate unele declaratii, dar eu le inteleg.

Mi se pare ca este pe un drum foarte, foarte bun la Rangers, intr-un campionat in care se joaca din 3 in 3 zile. Ma uit la declaratiile antrenorului, care spune ca e foarte multumit. Nu vad de ce e atata presiune pe Ianis. Nu are calitatile fizice ale lui Gica, dar are o alta structura fizica. Are nevoie de timp, are nevoie sa joace. E intr-o progresie corecta”, a decarat Gică Popescu, pentru Telekom Sport.

Gigă Hagi nu a ajuns la meciurile lui Ianis

„N-am fost acolo, există un protocol și nici nu m-am gândit să mă duc la meciuri, nu am întrebat. I-a mers bine pentru că suntem împreună și așa o să fim toată viața”, a spus Gheorghe Hagi, la Digi Sport.

-3 goluri în 19 meciuri a înscris Ianis Hagi pentru Rangers, în actuala ediție a campionatului scoțian.

-2 goluri în ultimele 4 meciuri a înscris Ianis Hagi, pentru Rangers, în campionat.

-1 gol în 6 meciuri a marcat Ianis Hagi, pentru Rangers, în actualul sezon de Europa League.

-Un gol în 7 meciuri a înscris Ianis Hagi, pentru Rangers, în sezonul trecut al primei ligi din Scoția.

-4.5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit Transfermarkt.

-3 trofee are Ianis Hagi în palmares: Cupa României și Supercupa României alături de Viitorul și Supercupa Belgiei alături de Genk.