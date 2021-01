Care este marele defect al lui Ianis Hagi. Detaliul observat de britanici. Au dreptate?

Echipa tânărului zecar Ianis Hagi a câștigat în ultima etapă un meci foarte important. Derby-ul dintre Glasgow Rangers și Celtic s-a terminat cu victoria celor de la Rangers cu unu la zero. Ca și în meciul precedent, Ianis Hagi a fost pe banca de rezervă. Legenda Rangers Mark Hateley simte că lui Ianis Hagi îi lipsește un singur lucru din joc, dar are o mulțime de atribute și timp suficient pentru a se dezvolta.

Steven Gerrard nu a început meciul cu Ianis Hagi în primul unsprezece. Tânărul de 22 de ani a fost introdus în meci, de-abia în minutul unu a celei de-a doua reprize. Cu două faze în fața porții, una care ar fi putut fi un gol, Ianis Hagi a avut un meci bun, lăudat de toată presa sportivă scoțiană. Unul din jucătorii de legendă ai celor de la Glasgow, Mark Hateley l-a lăudat. Fostul fotbalist i-a mai transmis să încerce mai mult de-atât și să se mențină în formă.

”Cred că are talentul, el chiar are talentul. El are și creierul fotbalistic, ceea ce ajută. Micul lucru cheie pentru mine este că prima jumătate de teren când încerci să treci pe lângă un apărător, cum ar fi Aribo sau Kamara, singurul lucru care îi lipsește, este viteza. Foarte confortabil pe ambele picioare. Are 22 de ani, așa că este încă un elev al jocului.”, a spus Mark Hateley.