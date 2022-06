Ianis Hagi, noi imagini de la recuperare. Gică Hagi le-a explicat scoțienilor când revine fiul său VIDEO

Ianis Hagi, noi imagini de la recuperare. Internaționalul român muncește în continuare pentru a reveni pe gazon după grava accidentare suferită în ianuarie. Mijlocașul lui Rangers a prezentat deja două episoade din mini-seria „Întoarcerea” în care e înfățișat dificilul drum al recuperării sale fizice. Despre situația lui Ianis a vorbit și Gică Hagi care le-a explicat jurnaliștilor scoțieni când se va întoarce pe teren fiul său.

Ianis Hagi, noi imagini de la recuperare. Jucătorul lui Rangers se luptă din greu pentru a reveni cât mai curând la capacitatea fizică optimă, după accidentarea la genunchiul drept suferită în luna ianuarie, într-un meci din Cupa Scoției.

Despre situația lui Ianis Hagi a vorbit și tatăl său, Gică Hagi. „Regele” a explicat pentru presa scoțiană cât mai dura până fiul său va putea juca din nou.

„Ianis e foarte bine. Am fost la finala Europa League și l-am văzut. Acum o să-l văd o perioadă mai lungă, pentru că vine în vacanță cu noi. A făcut 50% din recuperare și mai are 50% de făcut. Genunchiul lui este la fel de puternic ca înainte.

Ianis Hagi a prezentat două episoade din mini-seria „Întoarcerea” în care e arătat lungul drum al recuperării sale, din momentul accidentării și al operației la genunchiul drept. În primul episod, el a rememorat emoționat momentele ce au urmat fazei în care a suferit ruptura ligamentelor încrucișate.

„A fost o lovitură puternică, am căzut și mă țineam de genunchi. Medicii au venit pe teren și mi-au verificat genunchiul. Am reușit să mă ridic, am încercat să merg pentru a vedea dacă mă pot întoarce pe teren.

Inițial nu m-a durut genunchiul, nu-l simțeam, dar după aproximativ un minut am început să-l simt din nou. Aveam speranță, dar simțeam ceva ciudat pe partea laterală a genunchiului, era destul de dureros. Am decis să nu forțez, să fiu înlocuit. Atunci a fost momentul când am realizat că nu mai pățisem asta, a fost ciudat.

Cred că cea mai grea parte a fost între momentul în care m-am accidentat până când medicul mi-a spus ce am. Atunci am aflat că am o ruptură de ligament încrucișat anterior, ruptură de ligament colateral. Mi-au spus că nu voi putea juca o vreme și m-am simțit ușurat, am zis că vreau să fac operația și să încep recuperarea”, a povestit fotbalistul de 23 de ani.