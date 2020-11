Ianis Hagi, mesaj subtil pentru Mirel Rădoi. Ce a transmis fotbalistul după primul antrenament la U21

Ianis Hagi nu este afectat după ce Mirel Rădoi l-a „retrogradat” la echipa naţională de tineret. Cel puţin la nivel declarativ, fotbalistul lui Glasgow Rangers este foarte motivat. Vrea să ajute reprezentativa U21 să se califice din nou la Campionatul European. Pentru asta este nevoie de o victorie cu reprezentativa similară a Danemarcei. Partida decisivă va avea loc marţi, 17 noiembrie, ora 20:30, la Ploieşti.

„Fericit să fiu din nou aici, mândru să reprezint din nou România şi motivat să dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanţă uriaşă pentru noi, ne dorim enorm să ne calificăm la Euro U21. Am mai fost la un turneu final cu naţionala de tineret şi am simţit acea energie unică a unei competiţii importante. Suporterii naţionalei merită să se bucure din nou. Hai, România!”, a scris Ianis Hagi pe pagina sa de Facebook.