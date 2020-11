Ianis Hagi, în centrul unui nou scandal. Controversele apărute dupa convocarea la națională

Ianis Hagi a fost retrogradat de Mirel Rădoi la naţionala de tineret, iar mutarea se poate dovedi riscantă. Nana Falemi spune că selecţionerul este oarecum în contratimp, iar decizia sa l-ar putea afecta pe jucătorul lui Rangers. Mai mult, fostul jucător al Stelei spune că aşteaptă să vadă ce reacţie va avea Hagi jr. Dacă se va pune la dispoziţia echipei, sau va juca doar pentru a se evidenţia el.

„Aș spune că Mirel Rădoi e un pic în contratimp. Acum l-a luat pe Man la naționala mare, dar l-a dat pe Ianis la cea de tineret. Însă nu știu cum va reacționa Ianis. Cred că sunt discuții între Rădoi și Mutu și Stoichiță, se sfătuiesc în permanență.

Ianis Hagi a pornit un conflict cu Mirel Rădoi după o declaraţie dată după meciul cu Norvegia. A contestat tactica selecţionerului

Faptul că acum e la naționala de tineret e un semn că el a fost forțat la naționala mare. Evoluțiile pe care le-a avut nu au confirmat că poate încă să ajute naționala mare. Nu a confirmat! Are potențial, dar nu a confirmat! Probabil Rădoi a vorbit cu Mutu și a zis «Ți-l iau pe Man, dar ți-l las pe Ianis! El oricum ar fi fost rezervă și mai bine să îi dai minute la tineret”. E spre binele…

Federația a investit în Ianis și nu poți da cu piciorul în investiție. Îi dai șanse chiar dacă nu joacă la echipa de club. Dar la Rangers e un mediu sănătos, se pregătește foarte bine acolo. Poate aduce un plus pregătindu-se acolo. Are potențial și talent. Dar are nevoie de timp și încredere. Gândind în perspectivă, e bine să-l convoci.

Cred că varianta mai bună e să joci cu el la tineret pentru că intră în ritm și poate aduce un plus. Va fi interesat de văzut dacă va veni să ajute sau va simți frustrare. Ianis vine ca să fie playmaker și să îi implice pe toți în joc sau să arate cât de bun e el? Important e să nu vină cu frustrări și să ajute echipa”, a declarat Falemi la Pro X.

Ianis Hagi a provocat un conflict cu Mirel Rădoi la precedenta acţiune a echipei naţionale. După o declaraţie prin care a contestat tactica aleasă de selecţioner. Oferită imediat după înfrângerea suferită de „tricolori” la Oslo, scor 0-4. Rădoi nu a ezitat să îi dea replică şi iată că a ales să nu îl cheme pentru ultimele meciuri ale primei reprezentative în 2021.

România va înfrunta Danemarca la Ploieşti, pe stadionul Ilie Oană, marţi, 17 noiembrie, de la ora 20:30. O eventuală victorie ar califica reprezentativa condusă de Adrian Mutu la Euro 2021. Orice alt rezultat înseamnă ratarea prezenţei la turneul final.