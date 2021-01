Ianis Hagi, mesaj manifest pentru un român necunoscut. Performanța incredibilă a unui sportiv

Ianis Hagi, celebrul fotbalist și fiu al lui Gică Hagi, a postat pe contul său de socializare Facebook un mesaj manifest pentru a susține un sportiv român.

Ianis Hagi, mesaj manifest pentru un român necunoscut

Ianis Hagi a devenit unul dintre cele mai sonore nume în lumea fotbalului. În vârstă de 22 de ani, mijlocașul lui Glasgow Rangers a postat un mesaj de susținere pentru alt sportiv român, care i-a fost și profesor de sport în școala generală.

”Sunt multi romani ale caror nume poate nu va spun nimic, insa performantele lor sunt uriase. Paul Georgescu este unul dintre ei si tocmai a fost nominalizat pentru titlul de cel mai bun inotator din lume in ape deschise.

Paul Georgescu mi-a fost profesor de sport in scoala generala; e un om extraordinar de ambitios si un adevarat profesionist. S-ar bucura mult daca l-ati putea sustine cu un vot aici >>> https://bit.ly/3pYaAbh”, a postat fiul lui Gică Hagi pe Facebook.

Paul Georgescu, după ce a finalizat primul său Ice Mile în apă de 3,02 ° C într-o piscină din România, a călătorit în Golful Hanusse, Antarctica și a stabilit un record mondial Zero Ice Mile în 0,0 ° C apă și 2,0 ° C aer în 22 minute 44 secunde și apoi a finalizat Porțile de Fier de 104 km ale înotului Dunării, se arată pe site-ul unde fanii ar putea să îl voteze.

Gica Hagi nu a mers la meciurile lui Ianis

Cât despre Ianis Hagi, famlia sa are motive de laudă la adresa lui. Acesta ar putea să facă din nou un pas uriaș în cariera sa la o echipă din UEFA Champions League – RB Leipzig. Motivul este că gruparea Bundesliga a primit vești destul de proaste chiar la începutul acestui an. Astfel că Dominik Szoboszlai vaa lipsi cel puțin o lună și jumătate din cauza unei accidentări ce i-a șocat pe microbiști, notează cei de la kicker.de. Așadar, fiul regelui fotbalului românesc este considerat varianta câștigătoare de către nemți, pentru că are calități similare cu maghiarul adus de curând contra sumei de 20 de milioane de euro.

Ianis Hagi un mijlocaș ofensiv de excepție care poate juca și în centru și în bandă, execută faze fixe și e un pasator magnific. Prin urmare, românul se încadrează perfect în viziunea nemților pentru un jucător căutat de clubul ce achiziționează tinere talente ca să le șlefuiască. În acest sens, unul din exemple este chiar Erling Haaland.

Deși are toate motivele să fie mândru de fiul său, Gică Hagi nu a ajuns niciodată la meciurile fiului lui.