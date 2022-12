Ianis Hagi, mesaj de ultimă oră, după ce a semnat un nou contract. „Lucrurile sunt chiar pe cale să se întâmple”

Ianis Hagi a semnat un nou contract cu Glasgow Rangers și speră să joace din nou peste câteva săptămâni. Au trecut aproape 11 luni de la operația de la genunchi și internaționalul român a acordat un interviu în care a dezvăluit că perioada de recuperare se apropie de final.

Ianis Hagi s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, într-un meci din Cupa Scoției, iar după operația de la genunchi a început un lung și dificil proces de recuperare. Oficialii clubului Glasgow Rangers i-au fost aproape în această perioadă și i-au achitat atât operația, cât și ședințele speciale de antrenamente. Internaționalul român a acordat un interviu în care a spus că acest coșmar se apropie de final și că speră să revină curând pe teren.

Ianis Hagi este foarte apreciat în Scoția, iar oficialii clubului Glasgow Rangers i-au oferit un nou contract, deși nu a mai jucat de 11 luni. A semnat actele acum două zile, iar anunțul oficial a fost făcut cu ajutorul rețelelor de socializare.

💙 Ianis Hagi says he has fallen in love with everything about Rangers as he signed a new contract extension with the club.

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 16, 2022