Ianis Hagi i-a uimit pe scoțieni. Ce au transmis chiar acum oamenii lui Gerrard de la Rangers

Cum i-a uimit Ianis Hagi pe scoțieni? Fiul lui Gică Hagi în vârstă de 22 ani a fost adus la echipa Rangers de la Genk în iarna anului trecut. Scoțienii l-au cumpărat însă definitiv pe român în vara trecută, contra sumei de 3,5 milioane de euro.

Acesta a reușit cinci goluri și 11 pase decisive în stagiunea asta, o stagiune în care formația lui Steven Gerrard domină campionatul Scoției. Astfel, Ianis Hagi a devenit piesă importantă pe Ibrox Park.

Fiul lui Gică Hagi a fost lăudat chiar și de staff-ul lui Gerrard, antrenorul care l-a cumpărat pentru o sumă importantă pentru fotbalul scoțian.

”Jucătorii și antrenorii văd aceste performanțe ale lui Ianis Hagi zilnic. Are o atitudine fantastică. E aici de circa un an și sunt impresionat de el atât pentru ce face pe teren, cât și pentru atitudinea din afara lui. E tânăr, a venit într-o țară nouă, a avut o perioadă complicată, dar a muncit enorm și s-a obișnuit cu stilul scoțian.

Acum vedem beneficiile și calitatea sa reală. Ăsta e motivul pentru care antrenorul a cheltuit atâția bani pentru el. E special, e adus aici ca să câștige meciuri”, a declarat unul dintre antrenorii secunzi, pe nume Tom Culshaw, într-un interviu acordat Rangers TV.

În plus, presa scoțiană a observat și ea progresul lui Ianis Hagi. Astfel că într-un top al celor mai influenți jucători ofensiv din campionatul Scoției, The Scotsman îl plasează pe Ianis Hagi pe poziția cu numărul cinci.

”1437 de minute, patru goluri și nouă assist-uri în Premiership. Medie:0,82”, au notat jurnaliștii britanici. Având nouă pase decisive, Ianis Hagi este lider în Scoția, alături de colegul lui de echipă, pe nume James Tavernier.

De asemenea, în ultima etapă de campionat, echipa Rangers a fnalizat numai egal, 1-1, cu Hamilton. Însă gruparea din Glasgow conduce cu detașare campionatul, Rangers având 76 de puncte, cu 21 mai multe decât Celtic, care are însă două jocuri mai puțin. De menționat

Rangers joacă în runda următoare cu Kilmarnock, pe data de 13 februarie, ora 17:00.

De altfel, Ianis Hagi a dezvăluit recent cum a reușit să aibă un parcurs bun în ceea face. Este vorba despre vizita părinților săi, care, spune acesta, l-a ajutat foarte mult.

„Părinții mei mă vizitează de fiecare dată când au posibilitatea. Mă ajută, cu siguranță. Am fost norocos să-i am alături de Crăciun și de Revelion. Am fost foarte fericit! După Anul Nou, s-au întors în România, pentru a-și relua activitățile.

Se vede și în evoluțiile mele de pe teren că vizita lor m-a ajutat enorm. Mă bucur mai mult de fotbal acum. E foarte frumos să îi am pe cei dragi lângă mine, am cu cine discuta”, a declarat Ianis Hagi, conform publicației The Scottish Sun.