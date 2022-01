Ianis Hagi, făcut praf în Scoția după ultimul său meci. Internaționalul român de la Rangers a reușit să înscrie un gol în partida contra celor de la Aberdeen. Mijlocașul de 23 de ani nu mai avea o reușită de 75 de zile, de la meciul contra celor de la Brondby, din 4 noiembrie. Cu toate acestea, jurnaliștii scoțieni l-au criticat aspru pe Ianis Hagi pentru jocul prestat.

Ianis Hagi, făcut praf în Scoția după ultimul său meci. Internaționalul român de la Rangers a reușit să marcheze în partida de marți, contra celor de la Aberdeen. În minutul 23 al meciului, Ianis Hagi s-a demarcat excelent și a reluat din câțiva metri o centrare perfectă venită de la Ryan Kent. Românul a fost înlocuit în minutul 77, iar întâlnirea s-a terminat la egalitate, 1-1.

Ianis Hagi a adunat până acum patru goluri şi patru pase de gol, în 27 de meciuri. El este foarte aproape de a-și prelungi înțelegerea cu cei de la Rangers, lucru dezvăluit chiar de Gică Hagi.

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul.

Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a declarat „Regele”, într-o conferință de presă, acum câteva zile.