Ianis Hagi a revenit pe teren la Rangers. Ce a făcut românul în Champions League

Ianis Hagi a revenit pe teren la Rangers. Internaționalul român a suferit o accidentare în prima etapă a campionatului scoțian, după ce marcase primul gol al sezonului. Ianis nu a putut juca în prima manșă din turul 3 preliminar al Champions League, la Malmo. El a reapărut, însă, în partida retur, fiind introdus de Steven Gerrard în minutul 70.

Ianis Hagi a revenit pe teren la Rangers. Mijlocașul de 22 de ani a avut ghinion în startul noului sezon competițional. El a fost accidentat de un jucător de la Livingston, în prima etapă a campionatului, la 20 de minute după ce deschisese scorul pentru gruparea antrenată de Steven Gerrard. Jurnaliștii britanici au subliniat, revoltați, că jucătorii tehnici ca Hagi ar trebui protejați mai mult de arbitri, iar „agresorii” ar trebui să încaseze pedepse mai mari.

Ianis Hagi a făcut deplasarea la Malmo, săptămâna trecută, unde Rangers a jucat prima manșă a turului 3 din Champions League. El s-a reaccidentat la încălzire și a stat pe bancă pe toată durata partidei. Rangers a pierdut cu 2-1, dar păstra opțiuni serioase de calificare în play-off-ul competiției. Între timp, sâmbătă, campioana Scoției a mai încasat o înfrângere, 0-1 cu Dundee. Un alt joc în care Ianis Hagi n-a putut fi folosit de Steven Gerrard.

Ianis Hagi și colegii săi au sperat într-o revanșă în returul cu Malmo, de marți seară, de pe Ibrox Park. Mijlocașul român n-a fost introdus de la început, dar semnele după prima repriză erau favorabile. Rangers a deschis scorul în minutul 19, ir în minutul 45 Malmo a rămas în 10 jucători, după eliminarea lui Bonke. În mod inexplicabil, suedezii, deși în inferioritate numerică, au înscris de două ori, în minutele 53 și 58, prin croatul Antonio-Mirko Ciolac. Gerrard l-a aruncat în luptă și pe Ianis Hagi, în minutul 70, dar românul nu a reușit să facă minuni, scorul rămânând nemodificat.

Rangers va juca, prin urmare, în play-off-ul Europa League. A fost cea de-a 3-a înfrângere consecutivă pentru campioana Scoției, lucru nemaiîntâlnit din mai 2015. Anul trecut, Rangers a câștigat competiția internă fără să cunoască vreun eșec. La finalul partidei cu Malmo, Steven Gerrard a recunoscut că echipa n-a putut învinge din cauza „fricii și panicii”.

Ne-am descurcat chiar bine în primele 45 de minute, dar am greșit de două ori după pauză și am plătit pentru asta. Lucrul cel mai frustrant e că am pierdut în repriza a doua în fața unei echipe care a jucat în 10 oameni. Am pierdut 3 meciuri din ultimele patru și, la Rangers, asta nu e bine deloc”, a declarat Steven Gerrrd, citat de metro.co.uk.