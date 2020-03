Ianis Hagi, dezamăgire pe toată linia. Ce s-a întâmplat cu el în Belgia

Parcursul, inițial spectaculos, al lui Ianis Hagi la Rangers este în declin, dar, cu toate acestea, el continuă să fie în atenția presei scoțiene. Thomas Buffel, fost jucător la Rangers și Genk, a declarat că alegerea lui Ianis de a se alătura clubului scoțian este una fericită deoarece are șanse mari să evolueze și să demonstreze de ce este în stare.

„E o ușurare pentru Hagi acum că e la o echipă unde își poate recupera jocul, unde poate crește”, este de părere Buffel.

„Ianis vedea că nu i se dau șanse”

Într-un interviu acordat cotidianului The Herald, fostul fotbalist belgian, care a jucat la Rangers (2005-2008), și la Genk (2009-2018), a vorbit doar despre situația „micului tricolor”.

„Uneori, totul este legat de «timing» în fotbal. A fost dificil pentru Hagi la Genk, însă câteodată jucătorii trebuie să aibă un pic mai multă răbdare. (..) Cred că Ianis nu a vrut să aștepte să devină un star la Genk. De ce? Poate pentru că a simțit presiunea naționalei României. Știa că trebuie să fie pe teren și vedea că nu i se dau șanse. Nu cred că i-a spus cineva să plece la club. El nu a mai dorit să aștepte”, a declarat fostul jucător.

Dezamăgire pe toată linia

Buffel îl apreciază pe fiul „Regelui” pentru abilitățile sale, dar consideră că acesta „a căzut” odată cu restul colegilor. „Și la Genk, a început cu un joc direct, are o bună viziune și a înscris chiar de la debut. Era foarte promițător. Când a apărut perioada dificilă, au pierdut meciuri, iar încrederea atinsese nivelul minim. Mai mulți jucători evoluau sub nivelul obișnuit”, a spus fostul fotbalist pentru The Herald.

La finalul interviului, Thomas Buffel s-a arătat încântat de debutul lui Ianis și și-a manifestat speranța ca „micul tricolor” să continue la fel cum a început.