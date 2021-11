Ianis Hagi are antrenor nou la Rangers. Cine îl va antrena acum pe român

Steven Gerrard a ales să o preia pe Aston Villa, echipă aflată pe locul 16 în clasamentul Premier League, lucru care nu a fost deloc pe placul fanilor lui Rangers. Au existat ulterior zvonuri că oficialii clubului sunt în discuții cu o fostă mare legendă a fotbalului. În cele din urmă s-a anunțat oficial cine îl va antrena pe Ianis Hagi la Glasgow Rangers, acesta fiind Giovanni van Bronckhorst.

Steven Gerrard a recunoscut că nu a avut niciun dubiu că va pleca de la Rangers după ce a fost abordat de Aston Villa. Gerrard și-a încheiat rapid mandatul pe Ibrox, când a fost confirmat ca noul antrenor al lui Villa, la doar 24 de ore după ce a aflat că echipa din prima ligă engleză îl dorea pentru a-l înlocui pe Dean Smith la conducere. Vorbind pentru site-ul oficial al lui Villa, Gerrard a dezvăluit:

„Am auzit prima dată despre interesul lui Aston Villa miercuri. Am primit un telefon de la reprezentantul meu și am vrut să se întâmple foarte repede, pentru că oportunitatea era prea mare.

Am învățat foarte multe în ultimii trei ani și jumătate. Am trăit sub acea presiune de a câștiga în fiecare săptămână. A fost o muncă de construcție mare de făcut acolo și pot pleca cu capul sus”.