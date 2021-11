Hotelul Susai din Predeal a fost vândut. Cine va investi milioane de euro în el

Hotelul Susai din Predeal va fi cumpărat de un dezvoltator israelian. Pe viitor, acesta plănuiește să investească zeci de milioane de euro în renovarea și modernizarea acestuia.

Hotelul este operat de firma Susai Mont și controlată de Smart Financial Services. La rândul său, Smart Financial este deținută în totalitate de Adrian Sârbu. Dezvoltatorul israelian are în vedere investiții de circa 60 de milioane de euro pentru renovarea și modernizarea proprietății, care va servi segmentului hotelier.

„Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe anunţă achiziţia hotelului Susai din Predeal şi are în vedere investiţii de circa 60 de milioane de euro pentru renovarea şi modernizarea proprietăţii, care va deservi, ca şi în prezent, segmentul hotelier.

Viitorul proiect se află în prezent în faza de proiectare, iar pe viitor va purta numele de H Susai. Urmează să fie dezvoltat pe baza referințelor specifice conceptului internațional Bio&Spa.

Acest lucru presupune integrarea a cât mai multe elemente verzi, restaurante certificate organic și aprovizionate cu surse bio, alimentarea complexului cu energie provenită din surse regenerabile și multe altele.

Proprietatea va trece printr-un amplu proces de transformare și țintește un standard de cinci stele. H Susai va fi administrat de un operator internațional, după ce va fi finalizat, selectat ulterior de dezvoltator.

Compania are în plan extinderea către segmentul hotelier, căutând noi active cu potențial investițional și de dezvoltare. În general, sunt vizate proprietăți localizate în zonele centrale le celor mai importante orașe din România.

Investitorul va finanța lucrările de reconversie și modificările corespunzătoare transformării acestora în unități hoteliere de talie internațională.