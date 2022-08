Hotelul din România care se vinde cu peste un milion de euro. Totul e decorat în stil grecesc

Hotelul din România care se vinde cu peste un milion de euro! În aceste zile, poate și pe fondul crizei economice, parte din operatorii de pe litoral decid să vândă proprietăți. Printre acestea se numără și o companie locală care activează în industria ospitalității. Respectiva companie deține 4 hoteluri de tip boutique pe litoralul românesc și un restaurant în București. Aceștia au scos la vânzare un hotel, care se vinde cu peste un milion de euro.

Manat Magnum SRL scoate la vânzare hotelul din România care se vinde cu peste un milion de euro

Compania, care activează de câțiva ani în acest domeniu, investea în proprietățile sale de pe litoral sume considerabile. Printre aceste hoteluri, majoritatea de tip boutique, se numără și unul decorat în stil grecesc.

Este vorba de „Casa Stavros”, inaugurată în 2015. Este localizată în stațiunea 2 Mai de pe litoralul românesc, și care are 50 de spații de cazare. Pe lângă acestea, hotelul mai dispune de o piscină, un pool-bar, și in curtea interioară are și o zonă de lounge.

Compania a decis să scoată la vânzare spațiul hotelier pentru nu mai puțin de 4 milioane de euro. Spațiul hotelier, decorat în stil grecesc, se află la mai puțin de 9 minute de cea mai apropiată plajă. Serviciile oferite sunt la cel mai înalt nivel.

Compania a mai scos la vânzare un teren 13.690 de metri pătrați din stațiunea 23 August

La începutul acestui an, conform celor de la Profit.ro, anunța scoaterea la vânzare a unui teren, situat în celebra stațiune 23 August. Terenul, unul intravilan, era situat în imediata apropiere a Costineștiului, iar prețul de vânzare era de 150 euro pe metrul pătrat de teren.

Conform publicației amintite, terenul scos la vânzare era chiar pe plaja din micuța stațiune 23 August. Terenul este propice construirii de apartamente rezidențiale.

Pe lângă hotelul scos acum la vânzare, și terenul menționat, compania mai deține hotelurile Hacienda de Mare, Casa de Mare și Casa Blanca. Aceste trei locații, spun reprezentanții firmei, au fost dezvoltate în ultimii 5-7 ani.

În Capitală compania deține un singur restaurant, fiind vorba de restaurantul Carmello. Restaurantul, pentru cei care nu știu, este situat în Sectorul 1 al Capitalei, iar review-urile îl cotează ca fiind o locație foarte bună.

Piața bucureșteană, deși puțin saturată, nu-i sperie pe cei de la Manat, aceștia având în plan deschiderea în următorii ani a, cel puțin, 4 restaurante anual.

Rămâne de văzut dacă vor reuși să vândă hotelul din stațiunea 2 Mai, și care va fi evoluția de business în următoarea perioadă, inclusiv în București.