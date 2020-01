Hotelul de gheață de la Bâlea Lac, dat în folosință: ce se întâmplă la Igloo Village

La începutul acestei săptămâni, Igloo Village și-a primit primii turiști în camerele de gheață. Această locație ține locul fostului Hotel de Gheață de la Bâlea Lac.

Construcția care înlocuiește hotelul de gheață de la Bâlea Lac a fost dată în folosință, în Munții Făgăraș, Deși vremea nu a fost prielnică pentru această construcție, până la urmă, a fost finalizată în condiții bune pentru a putea primi turiști. Primele persoane cazate au fost două tinere din Marea Britanie. Ele au putut dormi în interiorul unor igluuri construite integral din gheață.

Construcțiile au durat aproximativ o săptămână. Potrivit unui comunicat transmis luni de reprezentanții Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac, la mai puţin de o săptămână de la începerea lucrărilor, Igloo Village Bâlea Lac, obiectivul care înlocuieşte, în acest sezon, faimosul Hotel de Gheaţă, s-a bucurat deja de primii oaspeţi, aceștia sunt britanici.

„Un grup de turişti din Marea Britanie a sosit în cursul sfârşitului de săptămână ce a trecut la Bâlea Lac şi a vizitat şantierul satului de igluuri şi frumoasa zonă din Masivul Făgăraş. Mai mult chiar, printre turiştii englezi s-au aflat şi două tinere curajoase, care şi-au luat inima în dinţi şi au dorit să experimenteze o noapte de somn „la rece”, reuşind astfel performanţa de a fi primele persoane cazate în noul obiectiv”, au transmis reprezentanții obiectivului turistic.

În prima fază, numărul celor care și-au propus să doarmă în igluurile de gheață a fost mai mare. Puși însă în fața faptului împlinit, s-au îngrijorat că nu se vor putea odihni la sub zero grade și au optat pentru o cazare tradițională. Și-au păstrat angajamentul doar două tinere care au declarat luni, după o noapte friguroasă că somnul a fost odihnitor și deloc răcoros, comparativ cu așteptările. „Britanicele Samantha şi Ami s-au arătat impresionate de excursia la Bâlea Lac, au declarat că vizitează în premieră ţara noastră, precum şi un hotel de gheaţă”, spun reprezentanții proiectului hotelului de gheață.

În ultimii 15 ani, Hotelul de Gheaţă a fost construit la o altitudine de 2.034 de metri, iar temperatura din interiorul hotelului putea ajunge până la un minim de -2 grade C, în vreme ce temperatura din exterior ajunge la o medie de -15 grade C. Cei mai mulţi turişti care au înnoptat la Bâlea Lac, în inedita construcţie, au fost din străinătate. Anul acesta, Hotelul de Gheață nu s-a mai construit, din cauza vremii extrem de calde pentru această perioadă din an.