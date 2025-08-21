Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
21 aug. 2025 | 19:19
de Dumitrache Diana

Horoscopul zilei, vineri, 22 august 2025. Cinci zodii au parte de echilibru în familie

Horoscop
Horoscopul zilei de vineri, 21 august (Sursa foto: Profimedia)

Ziua de vineri, 22 august 2025, este echilibrată între introspecție planificată și acționare fermă, o zi ideală pentru a încheia ceea ce nu mai servește și a iniția cu încredere ce aduce prosperitate, conexiñi și echilibru. Energia cosmică susține structura, claritatea și relațiile autentice.

Horoscopul zilei de vineri

Soarele intră în semnul Fecioarei, marcând începutul unei perioade de patru săptămâni în care detaliile, eficiența și claritatea devin prioritare, un moment ideal pentru organizare și reflectare practică.

În plus, în tradiția indiană astrologică, 22 august este considerată o zi extrem de auspicioasă: sunt prezente yogă favorabile precum Lakshmi-Narayan, benefice pentru cinci zodii în privința prosperității financiare, statutului și echilibrului familial. Conform astrologilor, horoscopul zilei de vineri, 22 august 2025, aduce vesti bune pentru multe zodii.

Berbec. Zi favorabilă pentru încheieri și noi începuturi. Energia atrage sprijinul celor din jur; gesturile mici pot amprenta profund în viața personală.

Taur. Răbdarea și consecvența sunt răsplătite: recunoaștere la job, iar deschiderea emoțională apropie relațiile importante.

Gemeni. Comunicarea e în centrul atenției, este o zi ideală pentru clarificări. În dragoste, spontaneitatea aduce conexiuni frumoase.

Rac. Intuiția se dovedește un ghid valoros. Atenție la detalii și armonie în viața profesională; sensibilitatea apropie în plan amoros.

Leu. Energia solară îți sporește vizibilitatea. Inițiativele în carieră dau rezultate bune; în viața personală, gesturile generoase întăresc legăturile afective.

Relațiile sunt în prim-plan pentru nativii Balanță

Fecioară. Claritate, organizare și apreciere profesională pentru atenția la detalii. În relații, calmul și sinceritatea aduc armonie.

Balanță. Relațiile sunt în prim-plan, dialogul deschis restabilește echilibrul, iar diplomația te scoate din situații dificile în carieră.

Scorpion. O zi intensă, cu revelații importante. Pot veni vești schimbătoare, dar perseverența te ajută să finalizezi tot ce ți-ai propus.

Săgetător. Spirit aventuros și deschidere către idei noi — apreciate la locul de muncă. În plan personal, sinceritatea creează o atmosferă de încredere.

Capricorn. Responsabilitate și răbdare sunt cheia reușitei. Suntem remarcați pentru seriozitate; în cuplu, armonia vine prin înțelegere reciprocă.

Vărsător. Creativitate și idei originale atrag atenția. În viața amoroasă, deschiderea emoțională aduce conexiuni puternice.

Pești. Intuiția și sensibilitatea te ghidează cu calm spre soluții clare. În romantism, conexiunile autentice aduc bucurie.

