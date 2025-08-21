Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
21 aug. 2025 | 08:55
de Daoud Andra

Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire

Horoscop
Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire
Horoscopul dragostei

Finalul lunii august aduce emoții intense și răsturnări neașteptate de situație în plan sentimental. Energia astrală a acestei perioade favorizează sinceritatea, confruntările directe și deciziile de suflet. Unele zodii se bucură de șansa unei iubiri autentice, în timp ce altele trebuie să înfrunte adevăruri incomode în relații.

Previziuni astrale pentru finalul lunii august

Berbec

Pentru Berbeci, sfârșitul lui august vine cu tensiuni. Nerăbdarea voastră poate duce la discuții aprinse, dar dacă alegeți calmul, relația se poate vindeca. Cei singuri au șansa de a întâlni pe cineva într-un cadru neașteptat.

Taur

Vezi și:
Zodii care atrag banii ca un magnet în august. Este luna abundenței financiare pentru acești nativi
Zodiile şi testele pe care trebuie să le treacă la început de august. Ce aduce Saturn retrograd în următoarea perioadă

Taurii caută stabilitate, însă vor simți că partenerul are nevoie de mai mult spațiu. O discuție sinceră va clarifica neînțelegerile. Cei singuri își pot regăsi încrederea în dragoste printr-o întâlnire surprinzătoare.

Gemeni

Gemenii sunt provocați să își definească prioritățile în cuplu. Flirturile pot aduce scântei, dar și probleme. Finalul lunii cere mai multă seriozitate în promisiuni.

Rac

Racii sunt extrem de sensibili acum și au nevoie de afecțiune mai mult ca oricând. Relațiile stabile se adâncesc, iar cei singuri au șanse mari să atragă o persoană caldă și protectoare.

Leu

Leii radiază și atrag priviri peste tot. Finalul de august poate aduce o declarație neașteptată sau o reînnoire a unei povești mai vechi. Totuși, gelozia poate strica armonia.

Fecioară

Fecioarele sunt puse în fața unei alegeri. Nativii care au o relație complicată pot simți că se apropie momentul unei despărțiri. Pentru alții, sinceritatea aduce o șansă de reînnoire a legăturii.

Scorpionii pun pasiune în tot ce fac

Balanță

Balanțele au nevoie de echilibru, însă finalul lunii vine cu turbulențe. Dacă au evitat confruntările, acum adevărul iese la suprafață. Cei singuri au parte de un flirt intens, dar care ar putea rămâne superficial.

Scorpion

Scorpionii trăiesc cu pasiune. Finalul lunii aduce intensitate în cuplu și chiar o surpriză romantică. Cei singuri pot simți că au întâlnit persoana potrivită la momentul potrivit.

Săgetător

Săgetătorii sunt tentați să evadeze din relațiile care îi limitează. Dorința de libertate poate aduce rupturi, dar și începuturi noi. Cei singuri își pot găsi dragostea în timpul unei călătorii.

Capricorn

Capricornii pun accent pe stabilitate. Finalul lunii august poate consolida legături importante. Totuși, trebuie să arătați mai multă tandrețe pentru ca partenerul să se simtă apreciat.

Vărsător

Vărsătorii se simt mai apropiați de partener dacă își exprimă ideile și nevoile sincer. Cei singuri pot fi atrași de cineva care le împărtășește pasiunile. O energie romantică aparte vă înconjoară acum.

Pești

Peștii visează la iubirea perfectă, iar finalul lunii aduce un context favorabil pentru întâlniri profunde. În cuplu, sensibilitatea se transformă în magie dacă este susținută de încredere reciprocă.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Horoscop
acum 12 ore
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Horoscop
acum 14 ore
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Monden
acum 16 ore
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Sfaturi Culinare
acum 17 ore
Parteneri
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Click.ro
Burse elevi 2025 – 2026. Ce venit se ia în considerare pentru stabilirea calculului
Mediaflux
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro