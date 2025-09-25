Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
25 sept. 2025 | 15:29
de Dumitrache Diana

Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie. Nativii Taur caută stabilitate și armonie

Horoscop
Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie. Nativii Taur caută stabilitate și armonie
Ce îţi rezervă astrele pe 25 septembrie? (Foto: Profimedia)

Ziua de vineri aduce claritate, energie și oportunități de reconectare – atât la nivel interior, cât și în relațiile cu cei din jur. Ai șansa să rezolvi probleme pe care le-ai tot amânat și să testezi limitele creativității tale.

Horoscopul zilei de vineri

Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie, arata ca este un moment prielnic pentru dialog sincer, pentru a redresa echilibrul și pentru a pune ordine în viața emoțională. Evită deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de bani sau relații încordate.

Berbec. Astăzi simți determinare și energie pentru acțiune. Ai ocazia să demarezi inițiative pe care le tot amâni. Pe plan relațional, gesturile mici și sincere vor conta mai mult decât discursurile mari. Evită confruntările pe teme materiale sau patrimoniale — nu merită să le inflamezi acum.

Taur. Caută stabilitate și armonie. E o zi bună pentru a reafirma legături importante în viața ta și pentru a aduce mai multă siguranță în relațiile apropiate. La locul de muncă, atenția la detalii și seriozitatea îți pot aduce aprecieri.

Vezi și:
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii

Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte azi. Dialogurile clare și deschise te vor ajuta să obții sprijin și să găsești soluții. Rămâi consecvent în proiectele începute — nu te lăsa distras de impulsul de a schimba totul din plictiseală.

Rac. Ziua te provoacă să te deschizi mai mult emoțional și să lucrezi interior. Intuiția ta este mai puternică — folosește-o pentru a înțelege ce anume trebuie schimbat sau eliberat. Evită tensiunile în familie sau scenariile dramatice; răbdarea și empatia te vor ajuta să le traversezi.

Leu. Este o zi în care vei primi confirmări și aprecieri pentru eforturile tale. În plan sentimental, optimismul îți luminează drumul. Totuși, fii atent la tensiunile din familie — armonia poate fi restabilită cu deschidere și blândețe.

Creativitatea și autenticitatea sunt în prim plan

Fecioară. Discuțiile profunde și clarificările ies azi în prim-plan. Ai farmec în exprimare și capacitatea de a calma conflicte. În același timp, nu te pierde în perfecționism — relaxează-te și acceptă că nu totul trebuie să fie impecabil.

Balanță. Armonia și echilibrul sunt motoarele zilei tale. Ai ocazia să repari tensiuni ori să restabilești un climat bun în relații. În activitățile profesionale, ideile tale sunt bine primite — folosește-ți diplomația pentru a avansa.

Scorpion. Astăzi intuiția și profunzimea îți dau un avantaj. Poți vedea ce alții trec cu vederea și poți aduce adevăruri care schimbă situații. În dragoste, o conversație sinceră poate apropia mai mult decât un gest grandios.

Săgetător. Energia ta este ridicată și ai dorința de schimbare. E momentul să exploatezi oportunități noi, dar nu arunca totul fără să te gândești la consecințe. În relații, spontaneitatea poate aduce momente frumoase.

Capricorn. Concentrarea pe obiective și seriozitatea sunt atuuri astăzi. La muncă, perseverența este remarcată și poate fi răsplătită. Totuși, evită conflictul cu prietenii sau colegii pe teme ideologice — discuțiile pot deveni inutile.

Vărsător. Creativitatea și autenticitatea sunt în prim plan. Modalitățile neconvenționale de gândire îți pot aduce recunoaștere. În relații, exprimă-ți gândurile așa cum sunt — sinceritatea va atrage respect și apropiere.

Pești. Intuiția îți este clară și relațiile pot câștiga profunzime. Gesturile mici, delicate, sunt mai relevante azi decât declarațiile mari. Evită dezbaterile tensionate pe subiecte sensibile și caută armonia interioară.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
Digi24
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Alina Sorescu, acuzată de Alexandru Ciucu de abuz. Designerul se apără, după acuzaţiile artistei: „Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea”
Alina Sorescu, acuzată de Alexandru Ciucu de abuz. Designerul se apără, după acuzaţiile artistei: „Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea”
Monden
acum 30 de minute
Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia
Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia
Social
acum 2 ore
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Monden
acum 5 ore
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Știri generale
acum 7 ore
Parteneri
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
Click.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
Digi24
S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
Unica.ro