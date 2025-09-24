Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
24 sept. 2025 | 11:55
de Violeta Badea

Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Pe 23 septembrie începe o perioadă plină de oportunități și prosperitate pentru anumite semne zodiacale. Universul le oferă energie pozitivă și șanse de a-și îmbunătăți viața financiară, profesională și personală.

Cele trei semne zodiacale care vor avea parte de prosperitate începând cu 23 septembrie

Taurii, Leii și Scorpionii se află la începutul unei perioade în care eforturile lor vor fi răsplătite pe multiple planuri. Universul le oferă energie și oportunități pentru a-și îmbunătăți viața financiară și profesională, dar și pentru a se bucura de echilibru și armonie în relațiile personale.

Acești nativi ar trebui să profite de moment, să fie atenți la semnele pe care le primesc și să acționeze cu încredere pentru a transforma această perioadă într-un adevărat sezon al prosperității.

Taur

Taurii vor simți un val de stabilitate și siguranță în această perioadă. Universul le va aduce oportunități financiare neașteptate, dar și momente favorabile pentru investiții și afaceri. Creativitatea și perseverența lor vor fi răsplătite, iar relațiile profesionale se vor consolida.

Taurii care și-au planificat proiecte pe termen lung vor observa că eforturile lor încep să dea roade. În plus, aceștia vor avea mai multă energie pentru a-și organiza finanțele și a-și prioritiza obiectivele importante.

Leu

Leii vor începe o perioadă de prosperitate care le va aduce recunoaștere și succes. Carisma lor naturală va atrage oameni influenți și oportunități profesionale semnificative. Leii care au ezitat până acum să-și urmeze visurile vor simți un impuls de curaj și determinare.

În plan financiar, sunt favorizate câștigurile suplimentare și colaborările avantajoase. În plus, relațiile personale vor fi armonioase, sprijinind stabilitatea emoțională necesară pentru a se concentra pe obiectivele materiale.

Scorpion

Scorpionii vor avea parte de un sezon al prosperității în care intuiția lor se va dovedi extrem de valoroasă. Capacitatea de a lua decizii rapide și inspirate va aduce beneficii financiare și oportunități neașteptate.

Aceștia vor simți un impuls de energie care le va permite să finalizeze proiecte începute și să atragă noi surse de venit. De asemenea, Scorpionii vor experimenta momente de claritate în ceea ce privește obiectivele pe termen lung, ceea ce îi va ajuta să își stabilească prioritățile și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Diverse
acum 2 ore
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Monden
acum 14 ore
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Horoscop
acum 18 ore
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Monden
acum 20 de ore
