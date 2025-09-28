Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
28 sept. 2025 | 16:48
de Kelt Iulia

Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii

Horoscop
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Horoscop 29 septembrie 2025

Ziua de luni, 29 septembrie 2025, aduce energie și dinamism pentru toate semnele zodiacale, însă doar trei dintre ele reușesc să își vadă planurile împlinindu-se încă din prima zi a săptămânii.

Configurațiile astrale susțin comunicarea, planurile profesionale și deciziile de viață, oferind un start promițător pentru cei pregătiți să profite de șanse.

Berbec, Leu și Săgetător – zodiile care încep săptămâna cu succes

Berbecul intră în noua săptămână cu entuziasm și determinare. Este o zi în care ideile creative sunt puse în valoare, iar la locul de muncă apar aprecieri din partea colegilor și superiorilor.

Energia astrală le oferă curaj să facă primul pas într-un proiect important sau să își asume o decizie pe termen lung. În viața personală, atmosfera se relaxează, iar relațiile se clarifică.

Zilele norocoase ale lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie. Va fi o lună a progresului
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile

Leii se bucură luni de recunoaștere și satisfacții. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să fie observată, iar un proiect poate aduce beneficii financiare neașteptate.

Totodată, nativii simt că au parte de susținerea celor apropiați, ceea ce le dă încredere și stabilitate. Este o zi excelentă pentru consolidarea relațiilor și pentru asumarea unui rol de lider.

Săgetătorii primesc semne clare că sunt pe drumul cel bun. Oportunități profesionale apar din direcții neașteptate, mai ales în legătură cu colaborări, călătorii sau contacte la distanță.

Deschiderea lor către nou este răsplătită, iar optimismul îi ajută să ia decizii inspirate. În plan personal, discuțiile cu persoanele apropiate aduc claritate și înțelegere.

Restul zodiilor și atmosfera generală a zilei

Deși nu toate semnele au parte de reușite spectaculoase luni, fiecare primește câte un impuls benefic.

Taurii și Capricornii se concentrează mai mult pe stabilitatea financiară, analizând cheltuieli și planuri viitoare.

Gemenii și Fecioarele au parte de o zi favorabilă pentru organizare și clarificarea unor probleme administrative.

Racii resimt nevoia de liniște și se pot concentra pe familie, în timp ce Scorpionii își canalizează energia spre proiecte personale care cer răbdare.

Balanțele se gândesc la relațiile de prietenie și la modul în care pot echilibra lucrurile în viața personală.

Vărsătorii pot primi idei noi și inspirație, dar rezultatele concrete se vor vedea mai târziu.

Peștii simt nevoia să se retragă pentru a-și regăsi echilibrul interior și pentru a-și face planuri clare pentru săptămâna care urmează.

Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Monden
acum 3 ore
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Monden
acum 4 ore
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Monden
acum 4 ore
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună
Monden
acum 4 ore
