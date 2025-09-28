Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
28 sept. 2025 | 10:08
de Dumitrache Diana

Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli

Horoscop
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Horoscopul financiar pentru următoarea săptămână (Foto: Profimedia)

Ultima săptămână din septembrie și primele zile din octombrie aduc energie schimbătoare pe plan financiar pentru toate zodiile. Unii nativi primesc vești bune despre bani, alții sunt nevoiți să-și organizeze mai bine bugetul sau să fie atenți la investiții.

Horoscopul financiar pentru următoarea săptămână

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie vine cu șanse financiare pentru Balanțe, Capricorni și Lei, în timp ce Racii, Scorpionii și Fecioarele trebuie să fie atenți la cheltuieli neprevăzute.

Berbec. Săptămâna vine cu șanse de câștig suplimentar, dar și cu tentații de cheltuieli. Dacă reușești să-ți ții cumpătul, vei încheia perioada cu un bilanț pozitiv.

Taur. Ai ocazia să îți consolidezi veniturile printr-o colaborare sau un proiect mai vechi care începe să dea roade. Totuși, fii atent la cheltuielile casnice, pot apărea costuri neprevăzute.

Vezi și:
Zilele norocoase ale lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie. Va fi o lună a progresului
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli

Gemeni. Energia acestei săptămâni te îndeamnă să-ți reorganizezi finanțele. Poți găsi soluții ingenioase pentru a face economii sau chiar să negociezi un contract în favoarea ta.

Rac. Pot apărea discuții în familie despre bani și responsabilități financiare. Este momentul potrivit să pui ordine în datorii și să te gândești la investiții pe termen lung.

Leu. Ai parte de oportunități de creștere, mai ales dacă ești implicat în afaceri sau activități independente. Ai grijă, însă, la cheltuielile de imagine – pot fi mai mari decât ai estimat.

O săptămână favorabilă câștigurilor

Fecioară. Planul financiar este stabil, dar s-ar putea să apară întârzieri la încasarea unor sume de bani. Nu te grăbi să faci cheltuieli mari până nu ai totul sigur în cont.

Balanță. O săptămână favorabilă câștigurilor. Primești recunoaștere pentru munca depusă și există șansa unui bonus sau a unei prime. Profită, dar nu uita să pui și ceva deoparte.

Scorpion. S-ar putea să fii nevoit să faci cheltuieli legate de casă sau de familie. Deși situația financiară nu este alarmantă, trebuie să îți prioritizezi investițiile.

Săgetător. Vin oportunități prin contacte sau prieteni care te pot sprijini să obții un avantaj financiar. Totuși, evită să amesteci afacerile cu relațiile personale, pentru a nu apărea tensiuni.

Capricorn. Este o perioadă în care poți culege roadele muncii tale. Poate fi vorba de un avans salarial sau de recunoaștere financiară. Atenție la cheltuielile de zi cu zi, care tind să scape de sub control.

Vărsător. Săptămâna aduce vești bune la capitolul bani, dar și cheltuieli neașteptate legate de deplasări sau studii. Este un moment bun să investești în tine.

Pești. Finanțele tale pot fi influențate de parteneriate. Cineva apropiat îți poate oferi o oportunitate sau un sprijin material. Fii atent la acte și documente, pentru a evita neplăceri.

