Ultima oră
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
14 sept. 2025 | 15:04
de Dumitrache Diana

Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie. Nativii Gemeni primesc vești bune sau chiar o propunere de colaborare

Horoscop
Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie. Nativii Gemeni primesc vești bune sau chiar o propunere de colaborare
Află ce îţi rezervă astrele luni, 15 septembrie (Foto: Profimedia)

Luni, 15 septembrie, aduce o energie specială, cu mult accent pe introspecție, dar și pe organizare. Fiecare zodie primește o doză de claritate, fiind un moment bun pentru decizii importante și pentru echilibru în relații.

Horoscopul zilei de luni

Ziua de 15 septembrie vine cu oportunități pentru toți, dar și cu provocarea de a găsi echilibrul între planul personal și cel profesional.

Berbec. Ziua începe cu entuziasm și dorința de a rezolva lucruri practice. Vei fi mai hotărât ca de obicei și vei reuși să clarifici situații tensionate la muncă.

Taur. Ai nevoie de stabilitate și liniște. Este o zi excelentă să te ocupi de casă și familie, dar și să pui ordine în buget. Fii atent la cheltuieli.

Vezi și:
Horoscopul zilei de duminică, 14 septembrie 2025. Sunt anunţate oportunități romantice și sociale
Horoscop chinezesc săptămâna 15–21 septembrie 2025. Vin succese şi realizări pentru multe zodii

Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte azi. Poți primi vești bune sau chiar o propunere de colaborare. Ai grijă să nu te risipești în prea multe direcții.

Rac. Emoțiile sunt mai intense, dar constructive. Vei simți nevoia să fii aproape de cei dragi și să le arăți susținere. În plan profesional, vine o confirmare importantă.

Leu. Ziua îți aduce energie și vizibilitate. Vei fi remarcat pentru munca ta și poți primi aprecieri sau laude. Atenție însă la orgoliu.

15 septembrie, o zi bună pentru introspecție

Fecioară. Este o zi bună pentru introspecție. Te vei concentra pe planurile de viitor și pe stabilirea unor noi obiective. Ai grijă să nu te critici prea mult.

Balanță. Relațiile sunt în prim-plan. Poți rezolva un conflict mai vechi sau poți primi sprijin neașteptat din partea unui prieten. Deschiderea către dialog este cheia.

Scorpion. Ambiția ta te ajută să faci progrese importante la locul de muncă. Totuși, evită să intri în dispute. Seara aduce o surpriză plăcută în plan personal.

Săgetător. Ai dorința de a învăța lucruri noi și de a te conecta cu oameni interesanți. Ziua este ideală pentru studiu sau planificarea unei călătorii.

Capricorn. Ești mai serios și orientat spre rezultate. Apar discuții legate de bani sau investiții, dar intuiția te va ghida corect. Evită rigiditatea.

Vărsător. Parteneriatele și colaborările sunt esențiale azi. Poți primi un sprijin important din partea cuiva apropiat. Este un moment bun să faci echipă.

Pești. Ai multe responsabilități, dar le gestionezi cu calm. Este o zi în care sănătatea merită mai multă atenție – odihna și alimentația contează mult.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
În anii ’90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
În anii ’90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
Monden
acum 37 de minute
Zodiile care dau de noroc din 15 septembrie. Primesc numai veşti bune în următoarele zile
Zodiile care dau de noroc din 15 septembrie. Primesc numai veşti bune în următoarele zile
Horoscop
acum 2 ore
Horoscopul săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Sezonul eclipselor se intensifică
Horoscopul săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Sezonul eclipselor se intensifică
Horoscop
acum 4 ore
Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”
Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”
Monden
acum 5 ore
Parteneri
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Semne că vine criza mondială. Va lovi și România
Mediaflux
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro