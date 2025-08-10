Ultima oră
10 aug. 2025 | 16:48
de Dumitrache Diana

Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Luni, 11 august 2025, vine cu o energie astrală aparte datorată unei alinieri rare: Jupiter și Venus se află în „război zodiacal” în semnul Gemenilor. Acest aspect aduce provocări în plan emoțional pentru anumite semne, dar și câștiguri neașteptate pentru altele.

Horoscopul zilei de luni, 11 august 2025

Pe 11 august are loc un eveniment rar: Jupiter și Venus se află în conflict în Gemeni, potrivit tradiției Lal Kitab. Această aliniere poate aduce turbulențe emoționale pentru mai multe zodii, spun astrologii. Aceştia subliniază că indicele principal al zilei este echilibrul între rațiune și emoție. Zodiile care au parte de beneficii materiale (Taur, Gemeni, Leu, Balanță, Săgetător și Vărsător) sunt încurajate să acționeze cu prudență pentru a transforma oportunitățile în reușite durabile.

Pentru restul semnelor, mai ales Rac, Scorpion, Capricorn și Pești, este important să evite reacțiile pripite și să se concentreze pe clarificarea emoțiilor.

Ziua de luni poate fi intensă, dar și productivă pentru cei care știu să folosească energia astrală în favoarea lor.

Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor

Berbec – Ziua poate aduce discuții delicate și confruntări directe. Evită impulsivitatea și ascultă cu atenție înainte de a răspunde.

Taur – Posibile surprize financiare plăcute. O oportunitate profesională îți poate spori veniturile.

Gemeni – Jupiter și Venus îți amplifică carisma, dar pot aduce confuzii în plan sentimental. Clarifică-ți intențiile.

Rac – Este posibil să revină în discuție o problemă emoțională din trecut. Ai nevoie de răbdare și echilibru.

Posibile dezvăluiri sau secrete aflate de nativii Scorpion

Leu – Energia zilei îți oferă șanse în plan financiar, dar relațiile pot trece prin teste de sinceritate.

Fecioară – Ai tendința să fii mai critic decât de obicei. Încearcă să adopți o abordare constructivă în comunicare.

Balanță – Venus te susține financiar, dar în plan personal ar putea apărea o tensiune neașteptată.

Scorpion – Posibile dezvăluiri sau secrete aflate azi îți pot schimba perspectiva asupra unei relații.

Săgetător – O oportunitate profesională importantă apare, dar necesită decizii rapide. Ai grijă la detalii.

Capricorn – Tensiuni în relații, mai ales dacă există neclarități legate de viitor. Evită deciziile la nervi.

Vărsător – Ai șanse mari la câștiguri financiare, însă nu neglija odihna. Energia zilei poate fi obositoare.

Pești – Posibile dezamăgiri în dragoste, dar un prieten apropiat îți poate oferi sprijinul de care ai nevoie.

Cu alte cuvinte, luni, 11 august îți propune un început de săptămână încărcat de energie duală: pe de o parte, un potențial confuz și vulnerabil pentru anumite zodii; pe de altă parte, oportunități importante în carieră și finanțe. Mizează pe claritatea gândurilor, deschide-ți inima și folosește-ți intuiția pentru a naviga peste posibilele provocări astrale.

Știri generale
acum o zi
