Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor

După data de 9 august 2025, odată cu opoziția dintre Marte și Neptun și influența Lunii pline în Vărsător, trei zodii simt că o luptă tăcută, purtată în culise, ajunge în sfârșit la final. Perioada de confuzie și stagnare se încheie, iar locul ei este luat de claritate, direcție și motivație.

Zodiile care simt cel mai puternic schimbarea

Această configurație astrală vine cu un mesaj important: nu toate întârzierile înseamnă eșec. De multe ori, amânările sunt parte dintr-un plan mai mare, menit să ne pregătească pentru pasul următor. Atunci când îți dai seama că povara a fost lăsată în urmă, senzația este una de eliberare pură. Dificultățile ne întăresc caracterul și, chiar dacă nimic nu este ușor, nimic nu durează la nesfârșit — nici suferința.

Gemeni

Pentru Gemeni, ultimele luni au fost o pendulare constantă între ceea ce își doresc cu adevărat și ceea ce știu că ar trebui să facă. Această luptă interioară, adesea epuizantă, și-a găsit punctul culminant în opoziția Marte–Neptun. A fost o confruntare în mintea lor, între vis și realitate, între impuls și rațiune.

Vestea bună este că această tensiune nu durează mult. În clipa în care apare sentimentul că „au trecut dealul”, claritatea se instalează brusc. Gemenii redescoperă viziunea și ambiția, două ingrediente esențiale pentru planurile lor de viitor. Energia lor revine, iar noile proiecte care apar nu vor mai fi la fel de obositoare sau derutante precum experiențele din trecut.

Fecioară

Pentru Fecioare, opoziția Marte–Neptun a funcționat ca un semafor pe roșu, obligându-le să încetinească ritmul. Deși la început poate părea frustrant, acest proces a avut un scop: le-a direcționat către soluția pe care o căutau.

Nu este vorba despre o stagnare reală, ci despre o perioadă de pregătire. Sentimentul de blocaj pe care l-au resimțit nu a fost o pedeapsă, ci un pas necesar înainte de a se elibera. Acum, lanțurile se rup, iar libertatea devine o realitate. Fecioarele pot respira ușurate și își pot folosi disciplina naturală pentru a construi un drum nou, mai potrivit și mai sigur.

Balanță

Pentru Balanțe, ultimele săptămâni au fost marcate de o presiune greu de gestionat: nevoia de a lua o decizie importantă, într-o perioadă în care informațiile păreau incomplete. Opoziția Marte–Neptun a adus și mai mult dezechilibru, obligându-le să se confrunte cu propriile ezitări.

Dar, după 9 august, totul se schimbă. Apare răspunsul pe care îl căutau, limpede și sigur. Balanțele știu exact ce au de făcut și, mai important, simt că alegerea lor este corectă. Această certitudine le redă pacea interioară și le permite să privească înainte cu încredere.

Pentru aceste trei zodii, Luna plină în Vărsător și opoziția Marte–Neptun marchează un moment de cotitură: un capitol dificil se închide, iar viitorul se conturează mai luminos ca niciodată.