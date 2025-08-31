Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
31 aug. 2025 | 08:29
de Daoud Andra

Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului

Horoscop
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
(Sursa foto: Profimedia)

Toamna anului 2025 se anunță plină de surprize pe plan sentimental, iar energia lunii septembrie aduce schimbări majore în viața amoroasă a multora. Astrele favorizează întâlniri ce țin de destin, legături profunde și chiar decizii importante în ceea ce privește viitorul în cuplu. Trei zodii au parte de o perioadă cu adevărat specială: se pot îndrăgosti iremediabil, își pot găsi sufletul pereche și, pentru unii, pasul firesc va fi căsătoria până la finalul anului.

Zodiile avantajate pe plan sentimental

Fecioara – iubirea matură și stabilă

Pentru Fecioare, luna septembrie 2025 reprezintă un moment de revelație. Guvernați de planeta Mercur, acești nativi descoperă că dragostea adevărată nu este doar pasiune, ci și echilibru, siguranță și respect reciproc. Fecioarele singure au mari șanse să întâlnească pe cineva în cercul profesional sau prin intermediul unor activități sociale legate de carieră. Este vorba despre o conexiune care le va surprinde prin profunzime și naturalețe.

Cei care sunt deja într-o relație simt nevoia să facă un pas important – fie să se mute împreună, fie chiar să planifice o logodnă. Finalul anului aduce ocazia perfectă pentru oficializarea unei relații. Nu este exclus ca Fecioarele să fie primele care primesc o cerere în căsătorie sub semnul toamnei.

Scorpion – pasiunea care devine destin

Scorpionii trăiesc intens orice experiență, iar în septembrie 2025 astrele le pun în cale o iubire care nu mai poate fi ignorată. O întâlnire neașteptată – poate la o călătorie sau la un eveniment cultural – va aprinde o flacără greu de stins. Energia lui Marte și a lui Pluto îi face pe Scorpioni să își deschidă sufletul, chiar dacă de obicei sunt rezervați și precauți.

Cei aflați deja într-o relație vor simți o maturizare a legăturii. Conflictele sau nesiguranțele de până acum dispar, lăsând loc unei stabilități surprinzătoare. Pentru mulți Scorpioni, finalul anului poate veni cu planuri de nuntă. O relație începută acum are toate șansele să devină povestea de dragoste a vieții lor.

Capricorn – angajamente solide și promisiuni pentru viitor

Deși Capricornii sunt cunoscuți pentru seriozitatea și prudența lor, septembrie 2025 le rezervă o surpriză frumoasă. Planeta Saturn îi sprijină să își clarifice prioritățile, iar Venus le aduce oportunități romantice neașteptate. Persoanele singure au șansa de a întâlni pe cineva care le împărtășește valorile și viziunea despre viață. Este genul de iubire care crește încet, dar sigur, bazată pe încredere și stabilitate.

Capricornii aflați deja într-un cuplu simt că este momentul să ducă relația la următorul nivel. Pentru mulți dintre ei, finalul anului va fi marcat de logodnă sau chiar de căsătorie. Spre deosebire de alte zodii, Capricornii nu iau decizii în grabă, iar faptul că ajung la un astfel de pas demonstrează profunzimea și seriozitatea sentimentelor lor.

