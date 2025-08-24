Horoscopul norocului. Cea mai bună zi pentru fiecare zodie în săptămâna 25 – 31 august 2025

Ultima săptămână a lunii august aduce o energie astrală plină de oportunități, guvernată de Venus, planeta iubirii și a abundenței. Între 25 și 31 august, fiecare zodie primește un moment unic în care stelele îi surâd, deschizând drumuri noi spre iubire, succes și prosperitate.

Horoscopul norocului pentru următoarea săptămână

Venus, intrată în Leu din 25 august, oferă îndrăzneală, creativitate și curaj. Trigoanele cu Saturn și Neptun retrograd în Berbec aduc șansa de a corecta decizii din trecut, în timp ce Uranus în Gemeni pregătește surprize neașteptate. Încheiem săptămâna cu Primul Pătrar al Lunii în Săgetător, care ne împinge către acțiuni curajoase și alegeri aliniate cu pasiunile noastre.

Berbec. Luni, 25 august: redescoperă bucuria și pasiunile care îți dau energie.

Taur. Duminică, 31 august: schimbările în familie și cămin îți aduc liniște și claritate.

Gemeni. Joi, 28 august: trăiește autentic și deschis, prieteniile și iubirea se transformă.

Rac. Marți, 26 august: primești recompense financiare și recunoaștere profesională.

Zodiile și ziua lor norocoasă

Săptămâna 25–31 august 2025 ne invită să îndrăznim să alegem bucuria și autenticitatea. Fiecare zodie are o zi specială în care poate atrage norocul, dar cheia este să acționeze cu inimă deschisă.

Leu. Duminică, 31 august: asumă-ți călătorii, studii și decizii majore pentru viitor.

Fecioară. Luni, 25 august: fii deschis să primești iubire, succes și noroc.

Balanță. Joi, 28 august: ia decizii pentru viitor, inclusiv în dragoste.

Scorpion. Luni, 25 august: cariera ta strălucește, apar șanse de câștiguri.

Săgetător. Duminică, 31 august: eliberează-te de limite și caută experiențele care îți aduc fericire.

Capricorn. Miercuri, 27 august: se deschid oportunități în viața de familie sau locuință.

Vărsător. Joi, 28 august: noi perspective și ocazii îți luminează viitorul.

Pești. Duminică, 31 august: ia decizii de carieră care îți hrănesc sufletul, nu doar buzunarul.