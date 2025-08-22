Astrologul Roxana Pasat dezvăluie relația zodiilor cu banii. De ce nu poți să economisești: „Unii pun deoparte fiecare leu, alții nu se pot abține”. EXCLUSIV

Dacă te întrebi vreodată de ce nu poți să strângi bani, poate ar trebui, pe lângă lista de cheltuieli, să verifici și ce spun astrologii despre semnul tău zodiacal. Roxana Pasat ne-a dezvăluit că unele zodii trăiesc după principiul „o viață am”, cheltuind fără griji, în timp ce altele cântăresc fiecare leu înainte să-l scoată din portofel.

Ce spune zodia în care te-ai născut despre relația cu banii

Zodia poate spune multe despre noi: cu cine suntem compatibili, ce fel de temperament avem, dar și cum ne raportăm la bani. Uneori, anumite comportamente capătă sens dacă ne uităm către astrologie, iar Roxana Pasat confirmă: unele semne, pur și simplu, au mâna mai largă.

„Fiecare are propriul fel de a se descurca cu banii: unii pun deoparte fiecare leu, alții nu se pot abține când văd ceva ce le place, iar alții parcă atrag norocul financiar ca un magnet. Și da, zodia ta poate spune multe despre cum te raportezi la portofel”, a dezvăluit Roxana Pasat, în exclusivitate pentru Playtech.

Prin urmare, dacă ești Berbec și te întrebi cum s-a golit contul atât de repede, probabil că ai dat iama în cumpărături impulsive. Vestea bună? Știi exact cum să-i faci banii să revină rapid la loc.

„Berbecul vede ceva, i se aprinde beculețul și… pac, a cumpărat. Nu stă la calcule prea mult. Totuși, are curajul de a investi în idei noi și asta îl poate face câștigător. Lecția lui? Să respire adânc înainte să bage cardul la POS”, a spus astrologul.

Taurii știu că plăcerea are un preț… și nu se dau în lături să-l plătească. Gemenii, în schimb, fac inventarul portofelului înainte să se lase ispitiți de mici răsfățuri.

„Taurul iubește confortul și lucrurile de calitate. Nu se zgârcește dacă simte că merită, dar în același timp știe și să economisească. Pentru el, banii sunt un mijloc de a trăi frumos. Gemenii pot fi și economi, și risipitori, în funcție de zi. Azi fac un plan de economii, mâine îl uită. Totuși, se pricep să negocieze și să găsească oportunități. O aplicație de buget ar fi aur pentru ei”, a subliniat Roxana.

Zodia care aruncă cu banii pentru a străluci

Cei din zodia Rac sunt economi și, dacă aleg să cheltuie bani, o fac pentru a-i răsfăța pe cei dragi. Leii, în schimb, au altă filozofie: dacă tot dau bani, măcar să se facă remarcați și să strălucească la maximum!

„Pentru Raci, siguranța financiară înseamnă liniște sufletească. De obicei economisesc, dar pot cheltui mult pentru familie, casă sau cadouri. Banii se duc acolo unde le este inima. Leul adoră luxul și stilul. Cheltuie pe imagine, dar are și talent să facă bani. Dacă învață să nu se lase dus de val, poate construi o viață financiară regală”, arată astrologul.

Fecioara, fără doar și poate, este contabila zodiacului, spune Roxana. Balanțele, pe de altă parte, au învățat un lucru: eleganța costă. Iar dacă ne uităm în grădina Scorpionului, acesta este „strategul discret”.

„Fecioara ține evidența fiecărui leu. Nu aruncă banii aiurea și preferă să știe mereu unde se duc cheltuielile. Investițiile calculate îi pot aduce succes, dar trebuie să lase și loc de spontaneitate. Balanțele iubesc lucrurile frumoase și nu rezistă tentațiilor estetice. De multe ori cheltuie mai mult decât plănuiesc. Au nevoie de echilibru și uneori de cineva care să le reamintească de buget. Scorpionii nu se laudă cu banii lor, dar au instinct bun la investiții. Pun accent pe stabilitate și pe câștiguri pe termen lung. Când cheltuie, o fac pe ceva cu adevărat important”, subliniază Roxana Pasat.

Vărsătorii sunt vizionari

Avem și zodia care se uită la bani și vede bilete de avion, dar și pe cea care face planuri pe termen lung imediat ce i-a intrat salariul. Dar clar nu este vorba despre Pești, care sunt descriși ca având inima mare și portofelul deschis.