Horoscopul chinezesc pentru weekend 15–17 august 2025. Zodiile care atrag norocul ca un magnet în aceste zile

Conform astrologiei chineze pentru weekendul 11–17 august, norocul își face simțită prezența în special în weekend, mai ales pentru anumite zodii datorită influenței lunii Cal (Ren-Wu) care evoluează spre luna Oaia (Gui-Wei).

Horoscopul chinezesc pentru următoarele zile

Astrologii au realizat horoscopul chinezesc pentru weekendul 15-17 august şi au aflat ce zodii chinezeşti atrag norocul în aceste zile. Printre ele se numără şi Șobolan. Pentru aceşti nativi, norocul vine prin parteneriate. În weekend, relațiile apropiate și prieteniile aduc oportunități benefice. Este un moment propice pentru colaborări și sprijin reciproc.

Tigru. Weekendul, în special 15–16 august, aduce noroc în viața personală și relațională. Relațiile noi și sprijinul din partea celor apropiați se pot intensifica, oferind claritate și stabilitate emoțională.

Cal. Energia optimistă și prietenoasă a acestui semn atrage norocul în weekend. Sâmbăta, 16 august, este deosebit de favorabilă pentru conexiuni sociale și emoționale, iar emoțiile pozitive pot crea o fundație solidă pentru restul perioadei.

Recomandări pentru weekend

Astrologii au oferit câteva sfaturi pentru acest weekend pentru toţi nativii. În primul rând, fii sincer cu tine și cu ceilalți, norocul vine din onestitate și autenticitate. Creează conexiuni solide, există șanse ca prietenii și parteneriatele să aducă oportunități neașteptate.

De asemenea, ascultă-ți inima! Activitățile din timpul weekendului pot porni din pasiuni autentice și pot genera câștiguri spirituale și personale. Aşadar, weekendul 15–17 august 2025 promite energie astrală favorabilă pentru Șobolan, Tigru și Cal, mai ales în plan relațional și emoțional. Este o perioadă în care sinceritatea, conexiunile și autenticitatea pot deschide uși și oferi satisfacții neașteptate.

Horoscopul chinezesc și cele 12 zodii

Horoscopul chinezesc este unul dintre cele mai vechi sisteme de astrologie din lume, având o istorie de peste 2.000 de ani. Spre deosebire de horoscopul european, care se bazează pe poziția soarelui în momentul nașterii, astrologia chinezească este fundamentată pe cicluri anuale, fiecare an fiind asociat cu un animal și un element din cele cinci: Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă.

Ciclul zodiacului chinezesc durează 12 ani, fiecare an fiind reprezentat de un animal cu trăsături specifice. Legenda spune că ordinea acestor animale a fost stabilită de Împăratul de Jad, care le-a invitat la o cursă pentru a le decide locul.

Șobolan (Șoarece) – inteligent, adaptabil, persuasiv. Ani: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Bivol (Bou) – răbdător, harnic, de încredere. Ani: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Tigru – curajos, energic, protector. Ani: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Iepure (Pisică în unele țări asiatice) – blând, diplomatic, norocos. Ani: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Dragon – puternic, carismatic, norocos. Ani: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036

Șarpe – înțelept, misterios, intuitiv. Ani: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

Cal – liber, energic, aventuros. Ani: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038

Capră (Oaie) – creativă, blândă, sensibilă. Ani: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039

Maimuță – inventivă, jucăușă, curioasă. Ani: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040

Cocoș – muncitor, direct, organizat. Ani: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041

Câine – loial, onest, protector. Ani: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042

Porc (Mistreț) – generos, prietenos, sincer. Ani: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043

Cum se află zodia chinezescă

Fiecare zodie este influențată și de unul dintre cele cinci elemente: Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă, care se schimbă la fiecare doi ani și adaugă nuanțe diferite personalității.

Pentru a afla ce zodie ai în horoscopul chinezesc, trebuie să cunoști anul nașterii. Atenție însă: anul chinezesc nu începe pe 1 ianuarie, ci la data Anului Nou Chinezesc, care variază între sfârșitul lui ianuarie și mijlocul lui februarie. Dacă te-ai născut în această perioadă, trebuie să verifici exact data.