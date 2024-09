Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024 cu Remus Ionescu

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024

Luni, 30 septembrie, opozitie Luna – Saturn si conjunctie Soare – Mercur

Miercuri, 2 octombrie, conjunctie Luna – Soare, apoi Luna – Mercur

Sambata, 5 octombrie, conjunctie Luna – Venus

Berbec / Ascendent Berbec

• Luni, posibile dificultati, situatii incurcate, stresante; ii inspira conversatia cu un specialist, om cu experienta

• Miercuri, inceputul unui parteneriat, colaborari, semnarea unui contract pe termen mai lung sau cu implicatii importante

• Spre sfarsitul saptamanii, discutii despre o mostenire, impartire, iesire din indiviziune, consultari cu partenerul de viata legate de accesarea unui credit

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Saptamana plina, aglomerata, solicitanta; sanse pentru cei mai tineri: capata experienta, fura meserie, se bucura de progresele realizate

• Investitii in aparatura, echipamente, materiale de calitate superioara care le permit randament sporit, eficienta, le usureaza activitatea

• Miercuri si joi, atentie la sanatate: efort, consum, postura, graba, confuzie

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Luni, rezolvari neasteptate in situatii complicate: fac observatii de valoare, inteleg un fenomen, isi dau seama de greseli pe care le faceau folosind o varianta pe care o credeau buna

• Miercuri si joi, recompense, multumiri, cadouri pentru activitatea si rezultatele lor, premiu pentru castigarea unui concurs

• In mare, insa, cheltuieli, investitii: vad lucrurile in perspectiva, vor sa fie la nivel de top, sa se asigure ca nu le lipseste nimic la inceputul unui proiect, activitati

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Luni, indoiala, nesiguranta, decizii luate in conditii de stres (ori cu amintirea unor situatii anterioare, in care rezultatele nu au fost pe masura asteptarilor)

• Energie, actiune, entuziasm, buna stare interioara care se reflecta in relatiile cu ceilalti; li se fac favoruri, primesc aprecieri, multumiri

• La sfarsit de saptamana, cheltuieli oarecum extravagante; poate fi si ceva de protocol, pentru imagine, consolidarea unor legaturi

Leu / Ascendent Leu

• Luni, miscari de bani; pare sa fie ceva partial, de inceput, de proba, un avans

• Folosesc banii economisiti in ultimele saptamani pentru achitarea in avans a unui credit, pentru o situatie de urgenta sau pentru un imprumut care li se solicita

• Miercuri si joi, ,,secrete” ale meseriei sau lucruri deosebite aflate dintr-un manual, carte de specialitate

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni, negocieri dificile; poate ca mai intai trebuie rezolvata o chestiune din trecut, sunt explicatii de dat

• Oricum, saptamana buna pentru finantele lor: primesc, recupereaza, vin bani in avans pentru un produs, serviciu, prestatie

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Perioada dinamica, oarecum instabila, cu program facut din mers

• Pentru unii, hotararea de a schimba locul de munca, colectivul, sectia; mare presiune din partea sefilor, autoritatilor, a unui client important

• Miercuri si joi, discutii animate; aparent din nimic fac o schimbare, alegere; reusesc sa isi impuna conditii, puncte de vedere

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Luni si marti, incasari, recuperari; poate ca se regleaza o situatie, balanta

• Nemultumiri mai vechi pot iesi la iveala, conduc la o discutie, renegociere

• Cea mai buna investitie pare sa fie legata de sanatate, infatisare, tinuta pentru intalniri importante, evenimente

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Perioada buna pentru castigurile obtinute de catre cei cu activitate independent

• Pot aparea noutati in activitatea lor care le permit sa renegocieze un contract, pachetul salarial

• Miercuri si joi, incasari peste asteptari, un client important; poate veni raspunsul pentru o aplicatie a lor la fonduri europene, cu conditii favorabile

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Mai ales in prima parte a saptamanii, intalniri si discutii importante, contacte ce se pot dovedi utile in viitor

• O fi nevoie sa preschimbe acte, sa prelungeasca o autorizatie, sa sustina un examen, evaluare, sa obtina o licenta

• Vesti legate de rezultatul unui concurs, evaluari, examen pentru promovare

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Luni, chestiuni de natura financiara: plati, compensari; pot aparea incurcaturi, li se cer bani peste cat se asteapta sau peste cat ar fi normal

• Munca multa, dificila, in conditii grele; rezultatele, insa, ii fac cunoscuti, se vorbeste elogios despre ei

• Posibil sa castige bani peste estimarile lor; acest lucru i-ar convinge sa investeasca in echipamente, materiale

Horoscopul banilor 30 septembrie-6 octombrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Luni, posibile neintelegeri in negocieri; de felul lor sunt destul de flexibili si intelegatori, insa la inceput de saptamana poate ca sunt mai putin atenti la nevoile si dorintele celorlalti

• Miercuri si joi, plati, compensari, restituirea in avans a unui credit, achitarea unei transe, rate

• Unora li se incredinteaza administrarea unui buget, fonduri; li se va cere, evident, candva, o socoteala

