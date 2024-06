Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024 cu Remus Ionescu. Miercuri și joi, cheltuieli majore pentru o singură zodie VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna iunie 2024.

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024

Saptamana plina de evenimente, idei, schimbari de abordare a unei situatii, probleme, persoane; razgandiri

Luni, 1 iulie, conjunctie Luna – Marte

Marti, 2 iulie, Mercur intra in semnul Leului

Miercuri, 3 iulie, conjunctie Luna – Jupiter

Vineri spre sambata, momentul de Luna noua (conjunctie Luna – Soare)

Sambata, 6 iulie, conjunctie Luna – Venus

Duminica noaptea, conjunctie Luna – Mercur

Berbec / Ascendent Berbec

• Luni si marti, cheltuieli; marimea lor poate fi influentata (stimulata) de primirea/recuperarea unor sume (vin bani pentru care au facut demersuri, presiuni)

• Partenerul de viata pare sa fie cel cu initiativa, dorintele, nevoile

• Descoperiri, reevaluari: gasesc ceva in boxa, debara, sertar, loc de depozitare care poate fi folosit pentru idei si proiecte actuale, lucru caruia i-a venit timpul sa fie folosit, pus in valoare

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Luni si marti, euforie, incapatanare, nervozitate; contextul si istoricul relatiei, al problemei, arata daca acest lucru este bun sau rau

• La inceput de saptamana, zile pline pentru cei cu activitate individuala; sunt solicitati pentru urgente, situatii delicate

• Miercuri (mai ales) si joi, zile de bani: cheltuieli, investitii, recuperari, obtinerea sumei solicitate drept imprumut

Gemeni / Ascendent Gemeni

• La inceput de saptamana, griji si framantari pentru o chestiune care tine de sanatate; poate fi vorba si despre o activitate/proiect al carui termen de finalizare a trecut sau care ar trebui sa se apropie de final, dar la care nu s-au realizat progresele dorite

• Miercuri si joi, zile banoase: recuperari, avans pentru o prestatie, semn de multumire, cadou

• In ansamblu, sunt si aspecte bune: pregatesc o revenire, alta abordare a unui proiect pe termen lung, vin cu idei noi

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Buna pozitie de negociere cu un nou client, proiect, obiectiv

• chiar de la inceputul saptamanii, cine stie ce conditii apar, noutati, obiective sau cerinte. Simt ca se poate deschide subiectul pachetului salarial, al comisionului de succes, primei de obiectiv

• Luni si marti, zile norocoase: propuneri interesante, incasari

Leu / Ascendent Leu

• Perioada agitata, tot felul de incurcaturi si inconveniente la serviciu sau in relatia cu autoritatile; unii se gandesc la autonomia data de o afacere pe cont propriu, altii la o iesire cat mai rapida la pensie

• Surprinzator, chiar si un scandal/informatie inexacta sau exagerata poate juca un rol pozitiv asupra afacerii proprii sau imaginii publice, sociale

• Miercuri si joi, incasari peste medie pentru cei cu activitate pe cont propriu; plus neasteptat pentru atingerea unui obiectiv

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Desi poate ca nu au motive sa se planga, isi pun intrebari legate de evolutii si decizii recente, fac comparatie intre ce li s-a promis si ce s-a realizat

• Pentru a reflecta in liniste, dorinta a pleca in concediu, de a petrece timp in natura, in alt peisaj, departe de casa

• Miercuri si joi, surpriza placuta la locul de munca, intalnire cu o persoana importanta, oferta demna de atentie

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni si marti, cheltuieli, investitii, bani care trebuie returnati; poate ca li se solicita un imprumut, ajutor financiar

• Poate fi vorba despre un avans, cheltuiala pentru firma, reclama, publicitate

• Vineri, noutati la locul de munca; poate ca sunt la nivel de zvon, urmeaza sa fie puse in aplicare saptamana care urmeaza; interes pentru o functie, post liber

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Negocieri dificile la inceput de saptamana; posibile nemultumiri, reprosuri, schimb aprins de argumente, informatii

• De marti, interes crescut pentru sfera profesionala: poate ca detecteaza oportunitati, schimbari ce merita valorificate

• Miercuri si joi, plati, rambursari; poate ca iau in serios varianta unui credit, imprumut

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Pentru sefi, persoane cu functii de conducere sau patroni, intreprinzatori, nevoia de a-si asigura personalul necesar proiectului, campaniei, afacerii; training, reguli pentru angajati

• Aspecte bune in plan financiar: recuperari, discutii fructuoase despre o impartire, iesire din indiviziune, mostenire

• Isi propun sa refaca o rezerva financiara; se gandesc la cheltuieli la care pot renunta fara sa apara frustrari

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• La inceput de saptamana, negocieri delicate: strict croite pe interes, mai putin pe considerente legate de istoricul relatiei, aspecte emotionale

• Luni si marti, posibile cheltuieli de protocol, promovare, multumire pentru o mana de ajutor primita recent

• Posibil acord la sfarsit de saptamana: contract, colaborare, parteneriat

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Mult de lucru, consum fizic si nervos, posibile intarzieri, incurcaturi datorate aparatelor, echipamentelor, materialelor de lucru; de aici, nevoia unor cheltuieli, investitii

• Miercuri si joi, zile faste: realizari, succese, aprecieri, laude, premii sau diplome (acolo unde este cazul, conform genului de activitate)

• Si financiar sunt aspecte bune la mijlocul saptamanii

Horoscopul banilor 1-7 iulie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Animatie, alergatura, consum fizic si nervos; foarte important, curiozitate, dorinta de a invata, a se perfectiona, a observa situatii care nu se gasesc in manuale, tratate

• Miercuri si joi poate ca se incheie o tranzactie imobiliara; poate ca descopera o locuinta, proprietate, teren pe care se imagineaza ridicand o casa

• Nu le dispare zambetul de pe buze; conteaza atitudinea lor, starea de spirit, dorinta de a rezolva probleme, de a gasi solutii

