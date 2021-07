Horoscop zilnic 19 iulie 2021. Tranzit unic al Lunii Negre azi. Ce impact major va avea asupra zodiilor

Horoscop zilnic 19 iulie 2021. Luna Neagră, Lilith cum mai este cunoscută în astrologie, intră astăzi în zodia Gemeni, zodie pe care o va tranzita până pe data de 15 aprilie 2022. Acest tranzit este rar, dat fiind că Luna Neagră ajunge o dată la nouă ani într-o zodie, iar acum va fi cu atât mai impactant cu cât se va întâlni cu Axa Destinului, aspect petrecut ultima dată în anul 1871.

Horoscopul zilei de azi: Luna Neagră are iz karmic și reprezintă o frică, un viciu, o obsesie, o atracție, o ispită greu e controlat, dar totodată ne oferă și o mare putere în acel sector în care se află acum în tranzit. Cu Luna Neagră în Gemeni va crește foarte mult curiozitatea noastră, vom fi mai dornici să explorăm, să cunoaștem, dar ne putem și risipi energia în prea multe direcții, de exemplu să dorim să învățăm mai multe lucruri deodată sau să fim prea superficiali în decizii. De asemenea, cu Luna Neagră în Gemeni puterea cuvintelor va crește exponențial și putem atrage ceea ce pronunțăm, deci comunicarea, sub toate formele ei, are nevoie de atenție. Putem spune cu ușurință ceea e altă dată nu am fi spus, dar putem și să „ne înghițim cuvintele”, depinde doar de noi la ce fel de vibrație a Lunii Negre răspundem. Trebuie să avem grijă la ceea ce promitem, la ce declarăm, la negocierile pe care le facem și tot timpul să acționăm corect și fără superficialitate.

Tot Luna Neagră în Gemeni ne poate face să dezvăluim secrete și informații sau, din contră, să le ascundem. Putem avea dificultăți de raționament și să nu știm când trebuie să luăm lucrurile în glumă și când trebuie să le luăm în serios. Energia Gemenilor ne îndeamnă să fim, totuși, mai jucăuși. Va avea un impact major asupra mediului online, deci atenție la știri citite și la veridicitatea pe care le-o oferim. Cei care scriu pot avea o inspirație deosebită în această perioadă. În plus, este o perioadă în care ne putem desprinde ușor de tipare de raționament care ne blochează în evoluție. Mai multă grijă la călătoriile în străinătate și mai mult accent pe călătoriile în apropiere, în țară, deplasări, plimbări, excursii.

Horoscop zilnic 19 iulie 2021 – Luna Neagră tranzitează azi

Recomandare! Citiți horoscopul atât pentru zodie, cât și pentru semnul de ascendent.

Horoscop Berbec/ Ascendent Berbec

Cât timp Luna Neagră va traversa zodia Gemeni s-ar putea să te confrunți cu fel și fel de erori în zona comunicării. Poți înțelege mai greu un mesaj și poți transmite informații eronate. Poți avea mai mult curaj să faci declarații, să dezvălui secrete, dar poți face și promisiuni de care să nu te poți ține. Poți folosi cuvintele pentru a atrage ce-ți dorești în viață, asemenea unui magnet, dar poți și manipula mai ușor sau poți minți. Ai putere în negocieri, dar fii mai cu băgare de seamă la semnarea actelor.

Horoscop Taur/ Ascendent Taur

Luna Neagră îți părăsește zodia după o perioadă de nouă luni în care a contribuit la schimbarea direcției în viață (posibil ca unii nativi să fi trăit experiențe de natură karmică acum, mai ales pe zona relațională), după o perioadă în care ți-a adus putere și magnetism și, iată, se mută în sectorul tău financiar. Pe de o parte, vei avea putere și dorință să câștigi mai mulți bani, însă pe de altă parte și ispitele pot fi mai mari, deci mare grijă la cheltuieli, la posibile pierderi. Poți face calcule greșite, evaluări eronate, poți dezvolta frici financiare majore care să te determine să iei decizii financiare proaste. Tot Lilith îți va cere, în urma unor stări sau evenimente trăite, să ai mai multă încredere în tine și să-ți crești stima de sine.

Horoscop Gemeni/ Ascendent Gemeni

Luna Neagră intră în zodia ta și pentru aproximativ nouă luni de acum înainte te va provoca în plan personal, dar și relațional. Totodată, va trebui să ai grijă și la sănătate, atât fizică, cât și psihică, și să eviți excesele, să nu te supui riscurilor prea mari. Totuși, cu Lilith în zodia ta te vei bucura și de o doză mai mare de magnetism, iar întâlnirea cu Sensul Vieții din zodia ta îți va aduce evenimente karmice în viață, evenimente menite să te pună pe sensul de destin și să te ajute în evoluție. Poate fi o perioadă de reglaj karmic și nu este exclus să se reia teme trăite în urmă cu 9 ani sau în urmă cu 18 ani.

Horoscop Rac/ Ascendent Rac

În perioada acestui tranzit al Lunii Negre prin Gemeni este recomandat să stai de veghe cu privire la sănătatea ta, mai ales dacă ai probleme de natură cronică. Așa cum se pot amplifica, tot așa vei avea și puterea de a le ameliora, iar zona de spiritualitate poate fi un bun remediu. Poți resimți o legătură mai puternică cu lumea nevăzută și te poți conecta mai ușor la sfere înalte. Vor fi momente de intuiție puternică, poți primi mesaje de la Univers, inclusiv vise profetice. Poți avea deja vu-uri sau poți retrăi experiențe din trecut sub diverse forme.

Horoscop Leu/ Ascendent Leu

Cât timp Luna Neagră va trece prin zodia Gemeni s-ar putea să ai parte de provocări care vin din partea anturajului, asociaților, dar mai ales din partea prietenilor. Nu este deloc exclus ca unii nativi să fie ispitiți de un prieten, să fie atrași de cineva deja cunoscut sau de cineva din mediul online. Atenție la dezechilibrele sentimentale. Totuși, poate fi o perioadă în care popularitatea lor va crește exponențial, iar proiectele lor se pot bucura de sprijin. Este recomandat să nu aibă încredere în oricine și să fie atenți la asocieri.

Horoscop Fecioară/ Ascendent Fecioară

Cu Luna Neagră în sectorul carierei tale, va urma o perioadă în care atracția pentru o funcție poate fi foarte mare. Te vei focusa mai mult pe atingerea obiectivelor, vei dori să ieși în față și să te afirmi, însă ai grijă să nu faci orice pentru asta și nici să nu promiți marea cu sarea doar pentru a te bucura de recunoaștere publică. Recomandarea mea este să fii atent la reputație pentru că pot veni și provocări, ispite de natură să-ți afecteze imaginea și autoritatea. Unii nativi își pot schimba statutul social, cu alte cuvinte, femeile Fecioară pot fi cerute în căsătorie în următoarele nouă luni.

Horoscop Balanță/ Ascendent Balanță

Luna Neagră va tranzita sectorul filozofiilor de viață și va acționa provocându-te, prin diferite evenimente și discuții purtate, să-ți schimbi anumite credințe, convingeri și principii pe baza cărora acționezi. Va aduce confuzii, dar și momente de declick, viziuni de viitor. Poți dezvolta o atracție majoră pentru spiritualitate și pentru evoluția personală, posibil chiar prin intermediul unor călătorii, fizice sau din cărți. Devii un explorator, al tău și al lumii, și multe prejudecăți avute pot rămâne în spate. Atenție însă la alegerea ghizilor spirituali, să nu te lași înșelat. Pentru alte Balanțe, Lilith poate aduce o atracție pentru studiu, o nouă diplomă.

Horoscop Scorpion/ Ascendent Scorpion

Luna Neagră va tranzita sectorul banilor și bunurilor materiale deținute împreună cu alții. Nu este exclus să ai parte de unele piedici în rezolvarea unor situații ce vizează actele, în obținerea unor moșteniri, în desfășurarea unor partaje, si te împingă la investiții riscante, poate la credite cărora nu le vei face față prea ușor. Deciziile financiare trebuie luate cu grijă. Totodată, unii astrologi definesc domiciliul lui Lilith ca fiind în Scorpion, iar acest aspect, relaționat cu tranzitul prin Gemeni, poate aduce multă intensitate în viața intimă de cuplu. Mare atenție la infidelitate și la atracțiile obsesive, la pasiuni secrete și transformatoare, la dependențele de orice fel. Secrete pot ieși la suprafață.

Horoscop Săgetător/ Ascendent Săgetător

Luna Neagră va trece chiar prin sectorul relațiilor tale, iar acest aspect poate aduce o serie de evenimente karmice, un reglaj karmic de natură să te pună pe sensul de destin. În cuplu pot ieși la suprafață vulnerabilități relaționale, iar dacă ești singur, în viața ta pot apărea mai multe relații ispititoare și va trebui să fii foarte atent la ceea ce alegi. Totodată, declarațiile, discuțiile și cererile în căsătorie trebuie făcute în urma unei analize atente. Și relațiile profesionale intră sub incidența lui Lilith în această perioadă, deci mare atenție pentru că pot fi înșelătoare, mincinioase, cu scop manipulator, iar aspectul va fi valabil timp de 9 luni de acum înainte. Nu semna contracte pe încredere.

Horoscop Capricorn/ Ascendent Capricorn

Luna Neagră, în tranzitul său prin Gemeni, va aduce provocări legate de muncă, de sănătate și stil de viață. Nu face excese de niciun fel și repetă-ți analizele, dacă ești pus în această ipostază, înainte de a lua un tratament. Ispitele pot veni prin intermediul locului de muncă și nu este exclus ca multe relații colegiale să fie puse acum la încercare, de aceea ar fi de preferat să nu ai încredere deplină în cei cu care lucrezi. Totodată, Lilith îți oferă ocazia schimbării rutinei zilnice, astfel încât să-ți îmbunătățești starea de sănătate.

Horoscop Vărsător/ Ascendent Vărsător

Pentru tine acest tranzit al Lunii Negre va activa sectorul sentimental și nu este deloc exclus să ai parte de ispite și atracții obsesive. Te vei focusa pe ideea de a fi fericit, dar nu lua decizii pra entuziaste. Poți fi nesigur pe sentimentele tale, pe iubirea partenerului, poți trăi evenimente intense în dragoste și ar fi ideal să nu te grăbești să tragi concluzii și să dai verdicte. Poți avea parte de evenimente dezamăgitoare în iubire, cu rol de reglaj karmic, însă sunt și nativi care-și întâlnesc iubirea sau nativi care devin părinți.

Horoscop Pești/ Ascendent Pești

Cu Luna Neagră în sectorul familiei și al locuinței s-ar putea să ai parte de fel și fel de dialoguri neplăcute cu părinții, cu cei cu care locuiești sub același acoperiș, și să întâmpini dificultăți în obținerea unor acte ale unor bunuri de patrimoniu. Atracția majoră pentru ideea de familie, de cămin te poate împinge la unele decizii mai puțin inspirate, deci nu te grăbi în acest sens. Totodată, unii nativi au șansa să vindece o karmă de familie, să scape de imagini din copilărie care și-au pus amprenta asupra lor, să lase în spate trecutul. Echilibrează viața personală cu cea profesională pentru a obține liniște și pace interioară, emoțională.

Horoscopul zilei de 19 iulie 2021 este realizat de astrologul Mădălina Manole și oferă previziuni complete pentru fiecare zodie bazate pe contextului astrologic al momentului.

Facebook/ Instagram: madalina.manole.astrolog

Vă anunțăm că acest conținut este proprietatea exclusivă PLAYTECH.RO, iar preluarea lui în limita a 1900 de cuvinte se poate face doar citând sursa cu link activ! Nerespectarea acestei reguli poate atrage după sine penalități de natură penală sau civilă!