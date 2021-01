Horoscop rune 25-31 ianuarie. Ce zodie va avea un mare câștig pe toate planurile

Care sunt previziunile runelor pentru săptămâna 25-31 ianuarie și ce spune Mihai Voropchievici la emisiunea ”Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3. Care este însă zodia care are numai de câștigat?

Pe Berbeci îi iubește cineva deoarece le trimite un cadou minunat.

Taurii au fertilitate din belșug, iar visele lor vor deveni realitate.

Gemenii au simbolul dragostei, vor avea ceva nou.

Racii sunt în așteptarea unor mesaje. Va fi o săptămână de comunicare intensă.

Leii trebuie să lase deoparte necazurile, deoarece urmează o săptămână mult mai bună.

Fecioarele schimbă locul de muncă, dar vor să schimbe și locuința.

Balanțele trebuie să aibă răbdare și să nu se grăbească.

Scorpionii au parte de tumult, dispute, sunt mai furtunoși. Să nu pornească dispute și să rămână calmi.

Săgetătorii sunt câștigători, eu au parte de câștig de toate planurile, dragoste și bani.

Capricornii muncesc mult și trebuie să aibă forță, tărie, putere de muncă.

Vărsătorii au o aură de mister, iar ce au ei de spus nu știe nimeni.

Peștii fac un salt rapid și calitativ în existența lor săptămâna viitoare, a declarat Mihai Voropchievici la Antena 3.

Mihai Voropchievici este una dintre cele mai importante figuri ale numerologiei din România. Acesta este un specialist cu studii în arte divinatorii, precum astrologie, numerologie, chiromantie și cartomantie. Numerologul Mihai Voropchievici, în vârstă de 69 de ani, este căsătorit și este tată a trei copii, două fete, pe nume Alina și Giulia, și un baiat, pe nume Alex, potrivit vedeteblog.com. Acesta spune că este un com foarte credincios.

Cât privește superstițiile, Mihai Vorpchievici spune că are numai una singura. Astfel că el nu pune niciodată piciorul stâng pe podea, imediat dimineața, când s-a ridicat din pat. În plus, el a scris și o carte, și anume, „Numerele, zodiile și sănătatea”, un volum ce tratează în tainele unei științe străvechi. Deși este o fire calmă și discretă, acesta a trecut și prin clipe mai puțin plăcute de-a lungul carierei. S-a întâmplat pe data de 31 decembrie, în ultimele ore ale anului 2017, atunci când specialistul a fost sunat și a fost amenințat prin telefon.

„Pe 31 decembrie am primit un telefon cu număr ascuns. Am primit o mulțime de felicitări la adresa mamei că nu a nins atunci când am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințări. Zicea că vine să-mi spargă capul cu un ciocan…”, mărturisea Mihai Voropchievici.