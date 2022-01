Horoscop politic 2022. An infernal pentru Klaus Iohannis şi Florin Cîţu

Specialiștii au adus în prim-plan câteva detalii oferite de astre pentru cei din politică. Klaus Iohannis și Florin Cîțu vor avea un an infernal. Iată ce spun astrologii despre cele mai cunoscute personalități din această sferă!

Mariana Cojocaru a venit cu detalii despre un horoscop special. Astrologul a mărturisit care sunt previziunile citite în astre pentru cei din politică. Susținătorii șefului statului știu deja faptul că acesta s-a născut sub semnul Gemeni.

Din păcate, specialistul susține că acesta va avea parte de un an plin de haos, iar alături vor sta situații periculoase pe care nici măcar nu le vizualizează. De asemenea, se văd și câteva probleme cu justiția terestră sau divină în dreptul nativului său.

Anul Nou trebuie să fie unul în care este obligatoriu să aibă grijă de starea sa de sănătate. Mai mult decât atât, este recomandat ca președintele să nu se mânieze foarte tare, dar și să țină cont de cine îi stă alături.

Are structura omului dintr-o bucată. Este bine pentru structura lui de personalitate. Nu are voie să se întindă mai mult decât îi este pătura pentru că această cuadratură indică faptul că, de multe ori, poţi să rezolvi anumite lucruri dar cu anumite costuri şi compromisuri”, a mărturisit astrologul în cadrul emisiunii Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu.

„Este născut pe 7 februarie (Vărsător). 2022 este an de karmă pentru domnia sa şi o să observ că sunt multe astfel de aspecte. Pentru că are axa karmică exact în Taur şi în Scorpion.

Florin Cîțu este născut pe data de 1 aprilie și va avea parte de cumpene destul de grele. Acesta va primi multe lecții de la viață și va fi pus în încurcătură foarte des. Se pare că este un an plin de extreme pentru el și presărat cu de toate.

„Este Berbec, născut pe 1 aprilie 1972. Are cuadratură pe axa karmică Leu – Vărsător cu axa karmică din 2022 Taur – Scorpion. Va avea parte de cumpene grele într-un astfel de an pentru că are Lilith şi Luna în Scorpion. Fiind un an cu cumpene grele, depinde ce proptele va avea”, a mai detaliat specialistul.