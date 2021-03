Horoscop. Echinocțiu de primăvară: Mihai Voropchievici, despre cum scapi de blesteme

În data de 20 de martie, sâmbătă, începe echinocțiul de primăvară. Numerologul Mihai Voropchievici oferă câteva sfaturi pentru a scăpa de energiile negative, odată cu venirea primăverii.

Ce semnifică echinocțiul de primăvară

Echinocțiul este momentul în care ziua și noaptea sunt egale, indiferent de poziția geografică. Numerologul a vorbit despre pericolele prezente în luna martie, dar și despre ce e bine să faci în această perioadă.

”La începutul primăverii, în luna martie, întotdeauna se schimbă energiile și toate negativitățile – frici, spaime, blsteme – se manifestă destul de intens, dar mai mult în zona rurală. Sunt niște momente destul de neplăcute, de aceea e bine ca în această perioadă fiecare creștin când s-a trezit dimineața să spună o rugăciune puternică pentru ocrotirea casei, familiei, celor din jur”, a spus el, pentru Antena3.

De asemenea, este bine ca în fiecare dimineață să consumi o înghițitură de agheasmă. Pentru ca locuință să fie purificată de energiile negative adunate în această perioadă, este indicată sfeștania casei.

Ce înseamnă Echinocțiul și ce simbolizează el

Echinocțiul este momentul în care ziua și noaptea devin egale pentru oricine de pe glob. Spiritual, este momentul de armonie perfectă. Echinocțiul are loc de două ori pe an: primăvara și toamna. Asta înseamnă că ziua va fi în continuă creștere până la jumătatea lunii iunie, când are loc solstițiul de vară.

Din punct de vedere spiritual, echinocțiul de primăvară simbolizează creația și armonia. Primăvara este perioada în care natura începe să prindă din nou viață. Este, din punct de vedere spiritual, o renaștere, simbolizată prin reluarea ciclului de anotimpuri. Este o perioadă în care este bine să facem ordine, atât în casă, cât și în viață și gânduri.

În 2021, echinocțiul are loc aproape de Luna în Balanță, ceea ce înseamnă echilibru, armonie și elibebrare.