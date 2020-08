Horoscop dragoste 2020. Top 3 cele mai pasionale zodii. Te înnebunesc în dormitor

Specialiștii au indicat care sunt cele mai pasionale zodii dintre cei 12 nativi. Care sunt cei care sunt plini de spontaneitate în dormitor și îți pot oferi o noapte de vis?

Horoscop dragoste 2020. Cele mai pasionale zodii

Multe zodii te pot face să te simți bine, dar nu la fel de bine precum ar face-o săgetătorul, racul sau balanța. Sensibilitatea, emoția și devotamentul lor este aparte față de restul. Spre deosebite de celelalte, nici nu e nevoie să le spui ce și cum anume îți place, pentru că ele te vor simți imediat și vor cunoaște exact calea prin care să te aducă la extaz.

Săgetător

Zodia de foc este aparte. Femeia născută sub semnul acesteia are în sânge dorința de a face să te simți bine. Nu poate trăi fără pasiune, așa că își folosește toate armele pentru a te seduce și pentru a reveni în atenția ei cu fiecare gând. E foarte jucăușă și adoră aventurile. Are mult simț al umorului și simte deseori că toată lumea e a ei.

Rac

Este o femeie foarte sensibilă și iubește să aprindă singură scânteia în cuplu. Dacă vede că nu o faci tu, cu siguranță va interveni ea. Trebuie să ai grijă, pentru că este posesivă și adoră să aibă tot ceea ce-i revine în atenție. Are atingeri calde și iubitoare și-ți poate oferi nopți de neuitat. Aceasta își va pune mereu partenerul pe primul plan și va avea grijă ca tot ce trăiește lângă ea să fie de o intensitate aparte.

Balanță

Are o înfățișare foarte sexy și este extrem de atrăgătoare. Abia îți poți lua ochii de la ea, iar ea este conștientă de asta, așa că deseori poți avea impresia despre ea că este arogantă. Știe totuși cum să dăruiască și romantică, dar deschisă la fel și fel de fantezii care mai de care mai fascinante care sigur că te vor bucura mult.