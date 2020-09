Horoscop. Cum influențează echinocțiul de toamnă 2020 toate zodiile. Racii avansează în carieră

Echinocțiul de toamnă este un moment special, care, din punct de vedete etimologic, înseamnă ”noapte egală”, dând impresia că în această zi noaptea este egală cu ziua, ceea ce există în subconștientul colectiv, în tradiție sau cultura noastră. De drept, ele nu sunt perfect egale. În acest an, 22 septembrie este suportul acestui eveniment, iar ora 16:31. Ca oricare alt episod cu o astfel de importanță, echinocțiul de toamnă aduce schimbări și în plan astral, care vor fi resimțite atât la nivel individual, cât și la nivel de societate. Soarele intră în zodia Balanță, ceea ce va influența toate semnele zodiacului. Cu mai multe detalii a venit astrologul Barbara Băcăuanu, pentru Impact.ro. Specialistul a explicat ce înseamnă acest fenomen și cum vor fi influențate nativii zodiacului de echinocțiul de toamnă.

Echinocțiu de toamnă 2020 – Horoscop: cum influențează acest eveniment toate zodiile

Reporter: Având în vedere că ne aflăm în momentul echnocțiului de toamnă, ce efecte ar putea avea acest fenomen asupra unei persoane.

Barbara Băcăuanu: ”Echinocțiul de toamnă este un fenomen astral natural, ciclic, ce are loc în fiecare an la aceeași data. El reprezinta acel moment în care Soarele răsare și apune chiar în punctele cardinale Est si Vest, durata zilei fiind, astfel, egala cu cea a nopții. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul de toamnă are loc în momentul în care Soarele își face intrarea în zodia Balantei.

Pentru a putea defini efectele pe care acest fenomen le are asupra unei persoane, el nu trebuie studiat individual, ci corelat și cu celelalte aspecte astrale, care fac diferența și care se reconfigureaza altfel în fiecare an.

Aspectele astrale ale momentului, corelate cu perfectarea echinocțiului, vorbesc despre o perioada în care, deși suntem îndemnați catre noi începuturi și către schimbări, este mai bine sa nu ne grăbim. Înainte de a acționa, ar trebui sa ne întrebam dacă direcția în care dorim sa mergem este si cea pe care sufletul a ales-o.”

R: Cum sunt influențate zodiile de acest fenomen?

B.B: „Berbecilor le este recomandat să pună accent pe propria persoană. Taurilor le-ar face bine o perioadă de retragere și introspecție, în care să se conecteze mai mult la lumea interioara. Gemenii pot avea revelații despre ideea de prietenie, mai ales dacă sunt atenți la anturajul din care fac parte. Racii iși pot schimba cu totul cariera, chiar dacă asta poate însemna renunțarea la un statut. Leii ar trebui să caute soluții la situațiile cu care se confrunta consultandu-se cu un expert, iar Fecioarele să își plătească datoriile înainte de a demara orice nou proiect. Balanțelor le este recomandat să iși clarifice nelămuririle pe care le are cu partenerul. Scorpionii ar trebui să pună accent pe starea de sănătate și să prioritizeze agenda de lucru. Săgetătorii, în plin avant creativ, au nevoie de mai multe momente în care sa se dedice hobby-urilor, iar Capricornii și-ar încarca bateriile acasă, alături de cei dragi. Vărsătorilor le este recomandat să se intereseze, să caute alternative și să învețe mai multe despre ceea ce doresc să facă, iar Peștii ar putea să fie mai calculați cu banii și să își stabilească clar ce este cu adevărat de valoare pentru ei.”