Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august. Zodiile care vor avea o vară de neuitat

Zodiacul chinezesc este un ciclu care se repetă timp de 12 ani. Fiecare an este reprezentat de un animal și de atributele sale. Anul fiecărui animal zodiacal are loc la fiecare 12 ani și fiecare an este asociat cu un animal zodiacal. Anul 2021, conform horoscop chinezesc este anul boului.

Horoscop chinezesc. Este 2021 un an norocos?

Anul 2021 este un an al semnului zodiacal chinezesc „Bou”. Boula fost mult timp un simbol al puterii în cultura chineză. Un an de bou este de obicei considerat a fi un an mai plin de speranță și mai fructuos, așa că se preconizează că 2021 va aduce mai mult noroc.

Există o povestepopulară chineză care spune că 9/10 Capre sunt inadecvate, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor născuți într-un an de Capră sunt destinați ghinionului. Majoritatea chinezilor cred, de asemenea, că persoanele născute într-un an de capră vor crește și vor fi mai degrabă adepți decât lideri.

Deși aceasta este o superstiție învechită, are un efect real asupra societății chineze. În schimb, Dragonul este cel mai râvnit semn zodiacal, cu nașteri care au atins vârful în anii Dragonului. În cultura chineză, primele 5 cele mai norocoase, cele mai populare semne zodiacale sunt în mod convențional Dragon, Șarpe, Porc, Șobolan și Tigru.

Rațional, este greu să identifici cele mai norocoase sau mai nefericite semne zodiacale. Fiecare semn are propriile sale avantaje și dezavantaje. Din punct de vedere social, diferite combinații de semne zodiacale determină diferite dinamici relaționale. Acestea pot afecta viața cuiva mai mult, întrucât nu trăim izolat.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Șobolan

2021 este un an al Boiului, iar averea generală a oamenilor născuți într-un an de șobolan sunt foarte bune. Deoarece Șobolanul zodiacal și Boul zodiacal au o relație bună, averea șobolanilor va fi excepțional de lină. Anul acesta, indiferent dacă au dificultăți în carieră sau studii, Șobolanii pot obține în timp ajutor de la alții.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Boul

Zodia boului din zodiacul chinez își va întâlni din nou „anul nașterii” în anul 2021. Se așteaptă ca boii să se confrunte cu multe provocări atunci când anul lor de naștere se repetă la fiecare al doisprezecelea an. În 2021, există cinci semne zodiacale în conflict cu Tai Sui (Jupiter): bou, capră, câine, cal și dragon.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Tigru

2021 este un an mixt pentru cei care aparțin unui an al Tigrului. Dar Tigrii, dacă vă puteți relaxa și condiționa, puteți avea un sfârșit de an lin. În 2021, carierele și performanțele financiare ale Tigrilor vor fi relativ plate. Norocul emoțional este bun, iar persoanele singure vor avea mari șanse să stabilească o legătură. În ceea ce privește sănătatea, tigrii ar trebui să fie atenți la micile afecțiuni fizice, acordând atenție solicitării de îngrijiri medicale în timp util.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Iepure

În 2021, cei care aparțin semnului zodiacal chinezesc al iepurelui vor avea un timp stabil și, atâta timp cât vor menține entuziasmul pe care l-au avut în trecut, nu vor fi câștiguri mici. Iepurele este înnăscut mai harnic decât celelalte semne, iar relațiile interumane sunt de obicei foarte bune. Anul acesta se așteaptă din nou să fie binecuvântat cu ajutorul oamenilor bogați și puternici, astfel încât perspectivele de promovare și creșterea salariilor sunt încă foarte promițătoare.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Dragon

2021 este un an mixt pentru Dragoni, pentru cei născuți într-un an zodiacal chinezesc al Dragonului. Deși există anumite oportunități în cariera lor, doar o mică neglijență poate provoca adversități. În 2021, dragonii ar trebui să fie mai atenți la cuvintele și faptele lor, iar în situațiile interpersonale, ar trebui să fie atenți pentru a evita disputele.

În ceea ce privește sănătatea, performanța generală a Dragons în 2021 va fi bună, dar ar trebui totuși să fie atenți la efectele adverse ale obiceiurilor proaste de viață. Din punct de vedere emoțional, 2021 va fi un an fără prea mult noroc în dragoste, dar cei căsătoriți vor avea sprijinul soților lor.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Șarpe în 2021

2021 este un an al Boului, iar pentru oamenii Șarpe , cei născuți într-un an al Șarpelui, horoscopul anului este în general bun. Fie că ești la locul de muncă sau în domeniul finanțelor, vei primi ajutorul oamenilor. Datorită inteligenței și calmului, afacerile vor fi mult îmbunătățite în 2021. În același timp, vor fi foarte bune din punct de vedere al bogăției. Șerpii, indiferent de ceea ce faceți, veți fi recompensați.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Cal

Intrând în 2021, destinul general al celor născuți într-un an zodiacal chinez al calului este tulburat. Din fericire, sunt drepți și, de obicei, tratează prietenii foarte generos, astfel încât averile lor sunt foarte mari de obicei. În 2021, performanța lor în carieră este bună, cu progrese, ceea ce va aduce un venit bun.

Cu toate acestea, 2021 este un an prost pentru sănătate, iar vigilența ar trebui sporită. Din punct de vedere romantic, anul acesta, au puțin noroc în dragoste, ceea ce poate afecta armonia familiei și, prin urmare, trebuie să fie atenți în răspunsurile lor.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Capră

Anul 2021 este un an care necesită o vigilență specială pentru persoanele născute într-un an al zodiei chinezești de capră. Carierele și averile financiare din acest an sunt în mare parte nefavorabile. Din cauza numeroaselor dificultăți din viață, pot avea conflicte cu prietenii.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Maimuță

Persoanele născute într-un zodiac chinezesc Maimuță vor avea mare noroc în carieră în prima jumătate a anului 2021 și vor exista oportunități de a se îmbogăți. Pentru ei anul 2021 va fi un an de recolte bogate.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Cocoș

Norocul general al cocoșilor în 2021 este relativ stabil. Cariera și norocul financiar sunt foarte netede. Atâta timp cât lucrezi din greu, vei primi o afacere bună. Datorită relațiilor interpersonale bune și a inteligenței emoționale ridicate, cocoșii se vor întâlni cu mulți oameni bogați, iar aceste petreceri sunt destinate să aducă bogăție cocoșilor în anul 2021.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Câine

În 2021, norocul pentru oamenii din zodia chinezească a zodiei chinezești este ușor mai mic, în special în ceea ce privesc problemele interpersonale care îl vor chinui. În ceea ce privesc carierele, ceea ce nu fac bine va atrage cu ușurință criticile celorlalți.

În 2021, persoanele care aparțin semnului zodiacal Câine vor fi ușor prinse în sentimentele lor, ducând la insomnie și oboseală. Din punct de vedere academic, eficiența învățării va fi împiedicată din cauza personalității lor introvertite.

Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august Porc

În 2021 oameni născuți într-un an din Porc vor avea oportunități bune pentru câștiguri în carieră și avere. În ceea ce privește sentimentele, porcii pot merge doar cu fluxul. Cu toate acestea, acordați atenție sănătății familiei voastre.

Anul acesta, dumneavoastră sau familia dumneavoastră puteți avea boli grave, care vă vor costa foarte mulți bani. Din punct de vedere academic, porcii sunt, în general, în stare bună în 2021. Dacă înveți din greu, poți obține profituri bune.