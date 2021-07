Horoscop. Cei mai atrăgători bărbați în funcție de zodia lor. Ei sunt cei mai potriviți

Lidia Fecioru a dezvăluit la adevăruri ascunse, de la Antena 3 care sunt cei mai atractivi și șarmanți bărbați ai horoscopului. Ei au o mare putere de seducție.

Horoscop. Cei mai atrăgători bărbați în funcție de zodia lor

Scorpionul e rege

Scorpionul este galant, în special dacă îi place ceva și nu se lasă până nu obține ce vrea. Unii sunt loiali, alții nu, iar când a cucerit într-o parte mai cucerește și în alta. Un Scorpion este un gentleman, are lipici, are secrete. Este pasional, te face să te îndrăgostești repede de el.

Leul se evidențiază

Leul este cel mai pasional dintre semnele zodiacale și știe să dăruiască într-o relație unde vrea să cucerească. Are și orgoliu mare și face daruri scumpe doar ca să își hrănească orgoliul interior. Iar spre deosebire de Femeia Leu, bărbatul leu este mai fidel, dar la fel de plimbăreț ca Scorpionul. Dar dacă vrei să îl cucerești pe bărbatul Leu, îi poți face un copil. El nu fuge de responsabolități.

Bărbații Pești sunt alunecoși

Ei se consideră cei mai seducători. Au un mare talent să facă complimente femeilor și știu să arate într-un fel stima pentru femeie. Ei sunt familiști, dar nu sunt la fel de darnici precul Leul. Se înțeleg bine tot cu femeile Pești, sunt alunecoși, dar lipicioși. Îți intră rapid în suflet.

Racul cucerește imediat

Racul ridică ștacheta masculinității. Este ssensibil, inteligent, dedicat ideilor sale. Are un rol protector, este emotiv, posesiv și spiritual. Merge pe partea sufletească a relațiilor. Se potrivește cu o femeie Capricorn pentru că este muncitoare. Racul te cucerește imediat, cu privirea.

Bărbatul Fecioară este sensibil și dulce

E greu cu bărbatul Fecioară. El este posesiv, gelos și vrea să dețină controlul. Este sensibil și dulce și are o prestanță și o eleganță, la fel ca nativii din zodia Leu. El are un simț al umorului rafinat și este foarte inteligent. Bărbatul Fecioară caută perfecțiunea în femeia pe care o vor și chiar dacă e într-o relație, va tot căuta ca să găsească ceea ce vrea. Este un semn zodiacal foarte complicat, iar când te gândești că a înțeles, de fapt, nu a făcut-o. Fecioara caută perfecțiunea în tot: la muncă, în relații etc. Un bărbat Fecioară poate burlăci destul de mult timp pentru a găsi persoana de care ei simt că au nevoie. Are un tipar pe care el vrea să îl găsească cu orice preț.